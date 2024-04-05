湯告魯斯勇奪Critics Choice最佳動作電影男演員

由美國「廣播影評人協會」舉辦的《第4屆Critics Choice超級頒獎禮》（CCSA）得獎名單昨日公布，結果，荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）憑《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission:Impossible-Dead Reckoning）以大熱姿態勇奪最佳動作電影男演員獎。

他擊敗一眾超強對手包括《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）的甄子丹、奇洛李維斯（Keanu Reeves）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）以及金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）獲獎。至於動作電影女主角方面，《職》片的莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）亦獲最佳動作電影女主角獎。而最佳動作電影就由《殺神John Wick 4》奪得。

至於其他組別得獎方面，奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）憑得獎電影《可憐的東西》（Poor Things）再下一城勇奪最佳科幻/夢幻電影女演員。同片的麥克韋化奴（Mark Ruffalo）則獲男演員獎。此外，同樣於上月《奧斯卡》獲最佳視覺效果獎的日本賣座電影《哥斯拉-1.0》就獲最佳科幻/夢幻電影獎，而片中的「哥斯拉」亦獲最佳電影奸角獎。至於同樣屬「哥斯拉宇宙」的Apple TV劇集《君主組織與神秘巨獸》（Monarch: Legacy of Monsters）的男星卻羅素（Kurt Russell）就與《I’m a Virgo》的Jharrel Jerome 分享電視組別最佳科幻/夢幻劇集男演員寶座。