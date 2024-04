「領展七人欖球社區派對」免費請市民睇球賽　玩遊戲送千份禮品

【營業資訊】領展資產管理有限公司(領展)宣布,將於4月5日至7日期間,於九龍中樂富廣場、南區赤柱廣場及旺角T.O.P This is Our Place(T.O.P)一連三日免費請市民觀賞年度體壇盛事 - 香港國際七人欖球賽(HK7s),更於赤柱廣場舉辦「領展七人欖球社區派對」,聯同商戶推出多項餐飲消費優惠,並於周末提供免費穿梭巴士服務,方便街坊市民一同觀賞世界級頂尖欖球隊伍的精彩對決之餘,同時令社區商場更熱鬧繽紛。

HK7s賽事期間,樂富廣場的戶外廣場及T.O.P將會播放多場精彩欖球賽事。Link Up會員可於指定時段於樂富廣場顧客服務台換領免費汽水。赤柱廣場更舉辦「領展七人欖球社區派對」,活動期間顧客憑赤柱廣場及美利樓的任何電子消費單據即可換領遊戲券,挑戰多個以欖球為主題的攤位遊戲,集齊四個印章即可獲贈禮物。該商場更聯同商戶提供多項餐飲消費優惠。

此外,美利樓將於4月6日及7日舉行周末市集,並提供兩條路線的免費穿梭巴士服務,分別由金鐘站(4月6日)及海洋公園站(4月7日)開出直達赤柱廣場,歡迎帶同毛孩上車投入欖球狂熱!

領展商場向來是廣受居民歡迎的社區聚腳點,與大眾日常生活息息相關。領展希望藉着舉行「領展七人欖球社區派對」,讓街坊毋須親赴香港大球場也可觀賞國際賽事,共享天倫之餘也可增進鄰里關係,更可帶同毛孩用膳睇波。

領展商場直播香港國際七人欖球賽活動詳情

日期:2024年4月5日至7日(一連三天)

時間:下午12時30分至7時30分

地點:樂富廣場A區美食坊、赤柱廣場地下天幕廣場及 T.O.P中庭大電視

「領展七人欖球社區派對」活動詳情

日期:2024年4月5日至7日(一連三天)

時間:下午12時30分至6時30分

地點:赤柱廣場地下天幕廣場

優惠:顧客成為Link Up手機程式會員,憑場內任何電子消費,可換領遊戲卡。齊集四個印章即可換領豐富禮品。(共2,000件,數量有限,先到先得)