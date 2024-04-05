胡曦文喜歡甜品　計劃到法國修讀藍帶廚藝課程

星級造型師郭慶彬（Ricky）早前參與時尚活動，不少名人包括鐘錶界美女胡曦文（Christy）前往捧場，並品嘗到來自巴黎的甜品大師Cedric Grolet炮製的甜點，Christy食指大動，透露有興趣學廚，有意到法國修讀藍帶廚藝課程，「我好鍾意食法國菜，遲啲等生意上咗軌道就去學廚，呢個係我其中一個夢想，到時可以遙距控制生意，覺得人生唔應該只做生意，可以煮嘢食畀好朋友，係一件好開心嘅事，希望兩年內實現。」

Ricky是日發生小插曲，原本一早準備衣服到會場，後來助手以為漏帶模特兒的衣服，結果他由中環來回跑去銅鑼灣公司，最後發現衣服早在會場內，虛驚一場，但他已大汗淋漓，還白白遲到了半個鐘，認真難忘。

隨着港人出外及北上消費多，香港經濟大受影響，他指身邊的太太客一般較少網購，喜愛實體店購物，鍾意與人傾偈溝通，不過他亦察覺到經濟轉差，舉行活動時，人流湧躍，但當活動完畢，店舖人流便減少，「我覺得喺香港真係要諗啲特別活動，多元化啲，最近識咗啲舞者，如有機會做鞋活動，安排一個跳舞環節都幾好，希望各行各業都有工開。」

近日是時裝旺季工作不斷，但暑假淡季來臨，對前景不無疑慮，「有晚諗自己5年後仲會唔繼續做形象？居安思危，遲啲準備開班授徒，因為真係好多人問我收唔收徒弟，試過有個19歲客人，帶件牛仔褸來問我點襯，之後佢跟我襯法着住件褸出席另一個活動，我都希望多啲人接觸造型師嘅工作。」