Lily Allen公開批評Beyonce新歌

美國樂壇天后Beyonce最近轉型推出首張鄉謠大碟《Cowboy Carter》並獲得外界一致好評，不過，英國天后Lily Allen卻唱反調受訪時狂踩她的新碟。

Lily日前接受網台節目《Miss Me?》訪問時被主持人Miquita Oliver 問到有沒有聽Beyonce的新碟？她即回答：「我有聽些少，Miley Cyrus合唱那首以及佢（Beyonce）翻唱嘅《Blackbird》（披頭四舊歌）。。。我要從頭開始聽一次。」主持大讚Beyonce於新碟形象好正，Lily顯得不屑回應：「有人幫佢。佢有一支好勁嘅造型師團隊、髮型師，加上佢有操fit，佢可以用全世界最好嘅私人健身教練-佢係Beyonce嘛。」之後Lily好唔客氣點名批評Beyonce翻唱的《Jolene》唱得「非常古怪」。

Beyonce新碟雖然被Lily Allen公開批評，但披頭四（The Beatles）前成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）昨日卻出post大讚她翻唱《Blackbird》出色。他分享與Beyonce的舊合照並留言大讚：「我好開心Beyonce版本嘅《Blackbird》。我認為Beyonce唱得好好，而我呼籲任何人未聽過嘅話就去聽下。你哋會鍾意嘅！」此外，保羅亦透露有與她FaceTime，而她更多謝他創作那首歌以及讓她翻唱。