「韓」風凜凜　熱捧人氣韓食

對追星一族來港，韓星和歌手都有吸引之處，每逢來港必定出現海量粉絲。看完韓劇或演唱會，勾起「韓」癮，不妨來一頓韓食止止癮，繼有高級餐廳迎來新韓廚，又或親民主題韓燒，豐儉由人，一樣咁吸引。

美味放題

韓式炸雞、湯汁和餃子等，配韓國米酒或燒酒，最佳配搭。連鎖放題店近日推出韓風主題任食放題，冷菜區加添韓式泡菜、韓式五味豆及韓式甜蓮藕，熱區會有辣炒年糕、韓國傳統牛肉餅、韓風炸雞和鮑魚人參雞湯等。至於火鍋湯底，客人可用優惠價升級韓式泡菜豆腐湯，配手工餃子、泡菜餃子、年糕片和各款韓國即食麵，地道又滿足。惠顧LV4放題的客人會獲贈1隻韓式醬油鮑魚，選LV5放題更可無限追加。6月17日前惠顧任何套餐加指定價錢可無限追加指定韓式燒酒，夠晒吸引。

惹味韓燒

優質肉類用來配韓燒，油香肉嫩。新蒲崗一間韓式燒烤店以無油煙環境和一人享套餐作賣點，近日餐廳推出優惠，客人於晚上8時半後惠顧指定套餐，即可享買一送一優惠，套餐可選雞肉、豬肉或牛肉，另外，逢星期一至五午市時段惠顧指定套餐，可享四人同行、一人免費的優惠，最適合放飯時間和同事齊齊享用。

星級之選

親民韓國小食大部分都有試過，本地亦有高級之選，中環米芝蓮星級韓國餐廳早前迎來新上任的朴主廚，推出多款新菜式，經典的蟹肉松湯，肉丸以蝦和蟹肉製作，清新鮮味。生魚片組合按季節變更，最近就有芝麻油醃墨魚、紫蘇籽油配白灼象拔蚌和有機醃漬梅子，以及用2年泡菜調味的大眼鯛。其他還有韓式餃子、醬烤黑喉魚、蘑菇雞肉卷與大根和韓牛拌飯等享用，師傅還會按時令更換菜式，讓食客耳目一新。

精緻午餐

西九高級韓國餐廳早前由Chef Bruno接任香港區餐廳主廚，亦同時推出6道菜午餐，品嘗完開胃的季節小點，就有清新的鮑魚片紫蘇沙律，松子蛋羹猶如韓式茶碗蒸，幼滑香嫩。韓牛鑄鐵鍋飯選用3款不同的韓國米加西蘭花碎，除了配韓牛，還可以選擇黑毛豬配搭，不吃牛也有得揀，午餐也可以吃得很豐富。