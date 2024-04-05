吳彥祖批新一代演員太注重外形：做網紅係唔會演技精進

型男吳彥祖近年轉戰美國發展嘅佢，仍不時透過社交網同粉絲分享生活點滴，而早前難得抽出空檔返嚟嘅佢，同時亦接受內地訪問分享演藝生涯及近況外，更毫不避諱批評現今年輕演員太注重外形之餘，又成日用社交網營銷自己，令佢忍唔住直言：「外在不是演員值得驕傲的資本！」

喺美國出生長大嘅吳彥祖，1997年喺《美少年之戀》中以靚仔外形打入屋，之後憑精湛演技逐步成為香港電影界一線男星，不過接受訪問時吳彥祖就表示外貌只係一張「入場券」，即使有「入場券」成功入門，但對於繼續喺圈中發展落去，其實毫無幫助，並認為演員應該搵到自己嘅特質，以角色打動觀眾。雖然當年吳彥祖的確憑靚仔外形驚艷各界，但出道多年人氣仍高踞不下嘅主要原因，相信都係佢樂於挑戰不同角色、不斷突破自己，以及對演藝嘅熱情。

而轉眼已入行27年嘅佢，亦大方分享道演員唔應該太注重外在或經營打造人設：「難道做演員這個身份還不能夠滿足你嗎？角色才會給你帶來最大的話題量呀，做網紅並不會讓你的演技精進的。」並認為想要喺演藝圈長遠發展，就要保持足夠嘅清醒，無論係想做演員定明星。