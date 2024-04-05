林秀怡呻冇得着泳衣　彭慧中獲批披毛巾出鏡

藝人林秀怡（Kirby）、彭慧中（Phoebe）及梁凱晴（Nina）今日（5日）出席無綫新節目《吃貨橫掃深圳》記者會，席上播出拍攝花絮，Nina穿上火紅色三點式泳衣示人，引來全場嘩然，Kirby則自爆準備了7套泳衣，奈何沒被導演「點燈」，她狂呻：「導演唔畀我着泳衣，可能覺得我着咗有少少恐怖，惟有下次啦！」

過往是「性感擔當」的Phoebe，在節目中僅披上毛巾潑水，她稱：「因為我係做水療，有一幕坐喺到烏低身潑水，性感就交畀後生女，拍完節目肥咗一公斤。」Nina則肥了一個碼，要改穿鬆身褲，Kirby笑說：「我本身都肥，所以唔太覺，keep fat。」

另外，Kirby在港開設的餐廳不停蝕錢，今次卻介紹深圳美食，似是「倒自己米」，她說：「節目還節目嘛，我哋個個地方都會去拍，不過真係冇得比，香港租金貴、人工貴。我間餐廳仲健在，但都差唔多執，好難捱呀，條街好靜。」她又指不敢到內地開分店，皆因投資的食物廠蝕了一百萬，問她如何拯救餐廳？她笑稱：「請Nina過嚟着泳衣，Phoebe就潑水，我就做掃地阿姐。」