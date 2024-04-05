瘦身靠「宇宙飲食」養成易瘦體質　重拾健康

【特約報道】我提倡的「宇宙飲食」法超過30年，最大的滿足感，是能夠幫助成千上萬的人，改善體態及重拾健康。我最反對餓着肚子或胡亂吃減肥藥物來瘦身，只會減出一身病。「宇宙飲食」的宗旨，是瘦身時可以吃得飽，令身體排毒，提升新陳代謝，養成「易瘦體質」。

「宇宙飲食」的重點，是每餐吃至七八分飽，有70%是高水份纖維類的蔬果，肉類跟澱粉類要分開食。即是蔬菜配肉、蔬菜配飯或蔬菜配海鮮類，以3:7為比例，七成是高水分食物如蔬果，三成食物如肉類或澱粉類。我建議一餐吃菜配肉， 另一餐吃菜配澱粉，最好避免兩餐都吃菜配肉。

肉類跟澱粉類要分開吃，是因為消化肉類和澱粉的酵素並不同，前者需要偏酸環境的胃蛋白酶，後者需要偏鹼環境的澱粉酶。肉類跟澱粉類同吃，會有消化不良、便秘、易積聚毒素等，毒素累積下，更有疲勞、肥腫、皮膚變差等問題。

別以為「宇宙飲食」只是幫助瘦身減磅，其實身體排毒更重要。我們日常接觸的食物，有大量加工或加了味精，滿滿毒素。而烹調方法更是令食物由好變壞的元兇之一，所以我只選擇水煮白灼、清蒸或快速煎炒，拒用高溫長時間烹調。

排便暢順是養生之道，酵素就是幫助去除體內毒素及宿便，高溫煮食的缺點，就是破壞食物中的營養，包括酵素。把「宇宙飲食」變成習慣，日常飲用排毒酵精，雙管齊下，快速排毒，瘦身話咁易！

「宇宙飲食」中還有其他原則，包括每星期自由選擇一至兩天進行全菜日，每餐只吃蔬菜或雜菜湯與鮮榨果汁等等，是按各人不同的體質而調整，向Angel Face的專業瘦身顧問了解，瘦身更事半功倍！

唐安麒

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。