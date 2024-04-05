日本超治愈足湯Cafe　邊歎啡邊泡腳

不少旅客到日本旅行時會日以繼夜Shopping，想紓緩雙腿走累後的痠痛，浸足湯絕對係好辦法！近年當地掀起了足湯Cafe熱潮，讓訪客邊泡邊享用飲品及小食，愜意舒適。愛知縣蒲郡市最近便有一間新的足湯Cafe開幕，特別之處係由和風旅館的大浴場改建而成，獨特的空間加上對出有三河灣優美海景相伴，可謂相當驚喜。另外鐮倉市及太宰府市亦有特色足湯咖啡店開業，行攰了不妨去鬆一鬆！

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蒲郡：大浴場改裝 賞絕美海景

位於愛知縣蒲郡市西浦半島上，有一間創業69年、獲得米芝蓮指南三星殊榮的和風旅館旬景浪漫銀波莊，客房和露天風呂均可欣賞三河灣海景，吸引不少人專程來度假，更因曾舉辦90場以上的將棋比賽而有「將棋的旅館」之稱。這間歷史悠久的住宿設施剛剛有新搞作，將原本閒置的大浴場改裝成咖啡店「溫泉喫茶si no no me」，以煥然一新的面貌示人。「si no no me」的日文漢字寫作「東雲」，話說日本其中一種傳統色「東雲色」，是指黎明時分萬物被柔和晨光所染上的顏色。透過三河灣像鏡面般的波浪折射下，令銀波莊也沾染到這份夢幻色彩，以此為靈感，Cafe室內裝潢方面用了大量東雲色，讓客人也可感受這種色調帶來的舒適感。店內除保留大浴場的痕迹及循環再用戶外燈箱外，亦將原本的露天風呂改造成能眺望海景的足湯，讓客人能邊泡腳，邊品嘗咖啡及甜品，同時眺望絕美海景。店子提供咖啡茶飲、雪糕、窩夫，最特別是以黃昏、蒲郡及東雲為靈感的忌廉梳打特飲，味道和顏色都十分吸引。

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鐮倉：海邊餐廳 遠眺富士山

大家前往鐮倉及江之島觀光的話，不妨到海邊餐廳Oriental café Ninai放鬆一番！餐廳位於國道134號旁、鐮倉稻村崎溫泉內，最近該店開設了新的足湯設施，可以望着景色壯麗的湘南海及富士山浸腳。足湯使用稻村崎溫泉的優質溫泉水，能紓緩遊覽之後疲憊的雙腳，收費每位¥1,500（約HK$78），包一杯飲品，但毛巾需自備或另外購買。餐廳有室內及露天座位，推介於後者用餐，面向一望無際的大海再迎着海風，令人倍覺寫意。該處更是欣賞日落的勝地，看着「鹹蛋黃」慢慢落入水平線真的震撼壯觀。餐廳供應東南亞食品、咖啡店小食及飲品，主廚曾在著名的越南餐廳受訓，以神奈川新鮮食材炮製出各款泰國及越南的地道美食，包括冬蔭功、各式咖喱、泰式炒河、海南雞飯等，並改良部分配料及煮法，務求更迎合日本人的口味。酒精飲品選擇豐富，有特色雞尾酒、啤酒、紅白酒、燒酎等，亦有無酒精飲品、咖啡及茶等。

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太宰府：博物館旁 放鬆身心

福岡縣太宰府市的九州國立博物館是日本第4間國立博物館，展出數千件日本與亞歐各國文化交流史上有關的文物，以及擁有千年歷史的國寶。參觀過後，博物館旁的餐廳Iinoji（いい乃じ）是醫肚之選，最近餐廳的戶外位置更新增了足湯Cafe「九博庭園 足湯茶屋」，於太宰府漫步過後或行完博物館後，可在這裏讓疲憊的雙腳稍作休息。咖啡店供應飲品連45分鐘足湯的「飲品套餐」，以及飲品及輕食或甜品連足湯的「咖啡套餐」，收費分別為¥1,200起（約HK$62）及¥1,800（約HK$94），兩款都會提供毛巾作擦腳之用。足浴的水溫約為40°C ，而且水深至小腿，浸泡時相當舒服。食物方面，以九州名茶「八女茶」製作的飲品是必點之選，例如八女綠茶玉露、八女抹茶拿鐵等，入口醇厚甘甜。輕食則有鰻魚飯糰、三款口味的糰子及八女抹茶蕨餅紅豆湯。你可沐浴在微風中、泡着腳享用精美小吃，度過悠閒舒暢的時光。