日本超治愈足湯Cafe　邊歎啡邊泡腳

不少旅客到日本旅行時會日以繼夜Shopping,想紓緩雙腿走累後的痠痛,浸足湯絕對係好辦法!近年當地掀起了足湯Cafe熱潮,讓訪客邊泡邊享用飲品及小食,愜意舒適。愛知縣蒲郡市最近便有一間新的足湯Cafe開幕,特別之處係由和風旅館的大浴場改建而成,獨特的空間加上對出有三河灣優美海景相伴,可謂相當驚喜。另外鐮倉市及太宰府市亦有特色足湯咖啡店開業,行攰了不妨去鬆一鬆!

蒲郡:大浴場改裝 賞絕美海景

位於愛知縣蒲郡市西浦半島上,有一間創業69年、獲得米芝蓮指南三星殊榮的和風旅館旬景浪漫銀波莊,客房和露天風呂均可欣賞三河灣海景,吸引不少人專程來度假,更因曾舉辦90場以上的將棋比賽而有「將棋的旅館」之稱。這間歷史悠久的住宿設施剛剛有新搞作,將原本閒置的大浴場改裝成咖啡店「溫泉喫茶si no no me」,以煥然一新的面貌示人。「si no no me」的日文漢字寫作「東雲」,話說日本其中一種傳統色「東雲色」,是指黎明時分萬物被柔和晨光所染上的顏色。透過三河灣像鏡面般的波浪折射下,令銀波莊也沾染到這份夢幻色彩,以此為靈感,Cafe室內裝潢方面用了大量東雲色,讓客人也可感受這種色調帶來的舒適感。店內除保留大浴場的痕迹及循環再用戶外燈箱外,亦將原本的露天風呂改造成能眺望海景的足湯,讓客人能邊泡腳,邊品嘗咖啡及甜品,同時眺望絕美海景。店子提供咖啡茶飲、雪糕、窩夫,最特別是以黃昏、蒲郡及東雲為靈感的忌廉梳打特飲,味道和顏色都十分吸引。

鐮倉:海邊餐廳 遠眺富士山

大家前往鐮倉及江之島觀光的話,不妨到海邊餐廳Oriental café Ninai放鬆一番!餐廳位於國道134號旁、鐮倉稻村崎溫泉內,最近該店開設了新的足湯設施,可以望着景色壯麗的湘南海及富士山浸腳。足湯使用稻村崎溫泉的優質溫泉水,能紓緩遊覽之後疲憊的雙腳,收費每位¥1,500(約HK$78),包一杯飲品,但毛巾需自備或另外購買。餐廳有室內及露天座位,推介於後者用餐,面向一望無際的大海再迎着海風,令人倍覺寫意。該處更是欣賞日落的勝地,看着「鹹蛋黃」慢慢落入水平線真的震撼壯觀。餐廳供應東南亞食品、咖啡店小食及飲品,主廚曾在著名的越南餐廳受訓,以神奈川新鮮食材炮製出各款泰國及越南的地道美食,包括冬蔭功、各式咖喱、泰式炒河、海南雞飯等,並改良部分配料及煮法,務求更迎合日本人的口味。酒精飲品選擇豐富,有特色雞尾酒、啤酒、紅白酒、燒酎等,亦有無酒精飲品、咖啡及茶等。

太宰府:博物館旁 放鬆身心

福岡縣太宰府市的九州國立博物館是日本第4間國立博物館,展出數千件日本與亞歐各國文化交流史上有關的文物,以及擁有千年歷史的國寶。參觀過後,博物館旁的餐廳Iinoji(いい乃じ)是醫肚之選,最近餐廳的戶外位置更新增了足湯Cafe「九博庭園 足湯茶屋」,於太宰府漫步過後或行完博物館後,可在這裏讓疲憊的雙腳稍作休息。咖啡店供應飲品連45分鐘足湯的「飲品套餐」,以及飲品及輕食或甜品連足湯的「咖啡套餐」,收費分別為¥1,200起(約HK$62)及¥1,800(約HK$94),兩款都會提供毛巾作擦腳之用。足浴的水溫約為40°C ,而且水深至小腿,浸泡時相當舒服。食物方面,以九州名茶「八女茶」製作的飲品是必點之選,例如八女綠茶玉露、八女抹茶拿鐵等,入口醇厚甘甜。輕食則有鰻魚飯糰、三款口味的糰子及八女抹茶蕨餅紅豆湯。你可沐浴在微風中、泡着腳享用精美小吃,度過悠閒舒暢的時光。