台灣花蓮大地震災情嚴重,台灣天團五月天今日(5日)宣布捐500萬新台幣(約122萬港元),幫助修建被花蓮強震影響的學校,而五月天亦引用歌曲《終結孤單》的歌詞,為災民打氣:「Everything will be alright.Tomorrow will be fine.有我的陪伴 你再也不孤單。」至於家鄉在花蓮的台灣舞王羅志祥亦表示「會用最直接、最實際方式來幫助所有的受災戶」,據知他已聯絡花蓮縣長處理捐款事宜,將款項直接送到災民手上,但不願公開實際金額:「我們不公布數字、不要模糊焦點,小豬希望將重點放在幫助災民。」