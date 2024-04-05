【Zac玩Zac食】港式地道人‧情‧味

記得以前嘅夜繽紛，就係幾個朋友夜晚喺街邊打冷食大眼雞，或者喺大排檔叫兩碟明火小炒配啤酒；通關後香港餐飲業嘅不景氣，令到晚上10點後好難搵到地方食嘢，更遑論夜繽紛。

坐落鵝頸橋底，毗鄰大型商場嘅海鮮中菜館，開業幾個月已經成為人氣熱選，皆因其老店扎根於旺角上海街13年，一直以嚴選優質海鮮食材及地道菜式見稱，港式貼地入舖大排擋小炒形式，深受本地食家及海外遊客喜愛。

銅鑼灣新店以Artdeco懷舊風格作為內裝設計靈感，以墨綠配棗紅色為主調，裝潢復古典雅；除咗大廳座位設有金屬網簾作為間隔外，亦增設三間包廂，而最重要係餐廳營業至深夜，最後落單時間係凌晨1點30分，為銅鑼灣這個旺區帶來真正嘅夜繽紛。

餐廳主理人認為港式海鮮美食獨樹一幟、風味特佳，老店一直秉承將這些港式美味傳承下去。銅鑼灣新店在傳統菜式上加添創意，並嚴選各國野生海鮮，亦在海外聘請專人優先挑選海鮮，每日新鮮到店，以最優質海鮮創作出多道獨一無二的新派菜式，充分感受到大廚爐火純青的廚藝和主理人的別具匠心。

銅鑼灣分店必嘗獨家菜式包括椒鹽九肚魚，係我食過最好味嘅九肚魚；油鹽焗香港火燄奄仔蟹選用由菲律賓進口嘅A級奄仔蟹，每隻約10両重，蟹膏特多，油鹽焗後並以火燄引入秘製調酒，帶出香味而不搶蟹鮮，屬王牌原創菜式。鬼火深喉瀨尿蝦嚴選印尼野生斑馬瀨尿蝦，體形大、身粗如手臂，隻隻爆膏，使用台灣魔鬼辣椒，搭配酥炸珍珠葉、薑粒、蒜蓉、紅青椒、豆豉等，帶出瀨尿蝦嘅鮮甜，更帶來視覺和味覺雙重享受。

Profile：Zacky Sun

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