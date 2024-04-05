馬浚偉帶隊打羽毛球　張馳豪何晉樂勁投入

日前新城廣播成立的《新城體育會》舉行了首個球賽，6位歌手包括安俊豪（Simon）、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）、潘靜文（Sherman）、鄧禮迪（Tik)和周卓盈(阿Mic)組「新手明星隊」與「新城羽毛球隊」作賽，打足兩小時，歌手們都大呼好玩。「聲夢小花」Sherman深深體會運動有助減壓，她表示：「真係完全唔記得咗壓力喎！真係好正，腎上線飆升，打到唔捨得走。」指原本因為工作有點累，沒想到可以打足兩小時，Sherman讀書時曾加入排球校隊，她希望將來會加入其他運動如排球和籃球，她必定爭取時間出席。

Aska就覺得做運動可拉近與歌手之間的距離，像今次大家就好快熟落起來，身材高大的他，中學時也是校隊活躍份子，幾乎樣樣運動都有參與，但不算太精通，笑言：「磋兩板還可以。」Rock亦有同感，覺得與其他歌手加深了認識，又可以盡情運動，一舉兩得，自嫌球技一般，但可以爆一身汗，及男仔之間競技賽感覺好爽。

Simon中學時代是羽毛球校隊，但入行後已甚少機會再打波，閒時只會做Gym及滑浪，他出賽時全力以赴，致腳趾受傷流血：「呢個運動令大家打破隔膜，更多溝通，暫時放低裝甲，好好輕鬆一吓。」至於阿Mic和Tik則是羽毛球初哥，正好當作做運動，阿Mic直言因此認識到Sherman的另一面，感覺可以成為好朋友，提到與馬浚偉同組作賽，對方着她不要擰轉臉：「佢話會接到波，其實佢驚打到我塊面，真係好細心。」Tik是第一次打羽毛球，卻一試愛上：「我鍾意打籃球都係因為可以快上快落，原來羽毛球一樣好有速度感。」

首席營運總監馬浚偉亦有落場，打波超過10年的他，全力推動《新城體育會》，是希望員工工作與生活平衡，他表示：「運動係我一直好推崇，羽毛球係一個好好嘅運動，識唔識打都唔緊要，但一定出一身汗。」並發現不少同事球技了得，有同事帶同家人參與，發揮凝聚力，感覺不錯，未來會加入更多不同種類運動。