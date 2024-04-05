組合pre se簽唱片公司　唔使再節衣縮食

組合pre se兩位成員Sandy與Stephen今日（5日）現身銅鑼灣出席記者會，宣佈加盟Sony Music，獲師姐黃妍現身撐場並合唱一曲，黃妍對二人加盟感到高興，雖然身為師姐，但笑指二人是前輩比她早入行，又期待有機再合作。pre se受訪時表示曾為加盟一事商討至失眠，但未有拗撬，只是考慮到現階段簽公司是否合適時機？因年紀已不輕：「覺得簽大公司多啲資源、少啲負擔，因為做咗11年獨立歌手，之前出歌要自資6位數，所以平時要節衣縮食，依家多咗資源做歌，零用錢多咗，可以買多啲玩具，食多個飯團。」

問到會否擔心簽公司後，做音樂時會多掣肘？他們表示並不擔心，公司是因為欣賞他們的音樂風格才會合作，亦承諾會給予自由度，而他們亦不必再為音樂以外的事情煩惱，可更專注做歌，故相當興奮。他們又表示加入公司後，希望可為大師兄陳柏宇（Jason）作歌：「之前喺活動Jason話發夢時聽到我哋首歌，我哋好開心，依家終於可以同一間公司。」他們又指以往當獨立歌手時資源有限，故不敢有長期計劃，但現在有公司在背後支持，打算今年再出4首歌，年尾會出碟及開騷。