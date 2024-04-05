何啟華遭兜巴星嗌爽　孖「真人版王子」合作被搶Fo

組合ERROR成員何啟華(Dee)日前與年僅19歲的主題樂園爆紅小鮮肉Santi拍攝譚仔雲南米線（譚仔）宣傳短片，Santi靚仔有型，現場吸引一眾「譚仔姐姐」集郵，場面熱鬧，Dee表示：「最難忘是有一場譚仔姐姐用雙手夾住我塊臉講對白，拍之前擔心佢會太輕手而NG，提醍佢大力一點，點知姐姐真的超大力拍我嘅臉，整個人立刻Chill爽晒，哈哈！」貴為ERROR副隊長，表示有好嘢食一定推介給三位兄弟。

談到首次與Santi合作，Dee表示估不到對方只有19歲，大讚他年輕有為，領悟力高、對鏡頭有觸覺，性格有趣又熱衷分享。首次在鏡頭前演戲的Santi，對拍攝大感好奇，感覺好玩：「多謝Dee的照顧及提點，他是一位很好的前輩，相當搞笑，雖然語言不算相通，但單是身體語言與眼神已令我笑個不停。」Santi近日在社交平台爆紅，被封為「真人版王子」，有網民又指他與George@P1X3L撞樣，Santi謙虛地說：「多謝大家抬舉，其實我只是長得順眼而已，王子就太浮誇了，因為大家說我長得像George，於是我便去看他的社交平台，發現他比我好看多了，而且能歌善舞，所以我也會努力自我增值，首先學好中文，學好廣東話和普通話，希望增強語文能力跟大家溝通。」