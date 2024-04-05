MIRROR推第二首英文歌　邀NBA球星合作

人氣男團MIRROR第二首英文單曲《Day 0》，邀到NBA球星Damian Lillard合作，新歌標誌着MIRROR開啟了「MIRROR FEEL THE PASSION 2024」北美巡演，他們將在舊金山、洛杉磯、紐約和多倫多展開巡迴，然後再回到亞洲包括新加坡、馬來西亞及澳門等地演出。新歌由Sony Music Entertainment和 Music Nation聯合呈獻，進一步推動組合的國際發展。

MIRROR早前在港完成16場演唱會，於尾場已預告推英文歌的好消息，《Day 0》為從一開始就支持組合、見證MIRROR的旅程和成長的人而創作，作為一首向歌迷致敬的單曲。12子衷心感謝支持他們的歌迷，同時通過回到「Day 0」重新出發，探索新的音樂領域。NBA超級巨星Damian Lillard以他的藝名Dame D.O.L.L.A.參與是次合作，將籃球與全新而強大的舞蹈風格融為一體，為MIRROR的表演帶來新鮮感。這次合作由一支由傑出的國際團隊提供支持和指導，其中包括由Ethan Lader和Kevin Boston擔任MV導演，而舞蹈則由KINJAZ的Jawn Ha負責編排，MV也包含了MIRROR對2000年代嘻哈音樂的致敬。