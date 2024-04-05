誘惑大挑戰　忍出快感

男人大丈夫要能屈能伸，仲要忍得就忍！好似日本AV界嘅「我慢中出系列」咁，男主角要面對一個極之誘惑嘅大挑戰，如果可以喺女優施展各種前戲之下而成功唔走火，就能夠享受到打真軍兼中出嘅超快感，所以幾難忍都一於要忍忍忍！

突破規則

喺本中出品嘅《突撃！松本一香潛入風俗店》入面，松本一香潛入不同風俗店做風俗孃，親身同客人接觸，不過正當嘅風俗行業係唔容許有「本番」行為，即係唔可以同客人曳曳，但係客人見到一香咁索又好難忍，咁點算呢？一香就提出要求，對方喺佢嘅各種刺激吓，如果忍得住唔洩，就可以突破規則即場激戰，搞到班客人個個都死忍呀！

迎合喜好

於Moodyz推出嘅《仲村美羽向M男的家進行特攻配送》當中，知名藝能人女優仲村美羽今次主動出擊，踩上M男屋企挑戰佢哋嘅忍耐力，如果對方可以忍得住5分鐘刺激而冇一洩如注，就可以同美羽打真軍！雖然M男一向都熱愛被虐，忍耐力都好強，但係美羽就迎合佢哋嘅喜好，又鬧又踩，令班M男興奮無比！而最後有幾個M男成功過關，可以同美羽零距離冇隔膜接觸喇！

尋找強者

片廠WANZ製作嘅《如果能忍受新村明里的驚人技術就可以享受中出》，講述新村朱里呢位巨乳癡女，想睇吓有冇男人能夠頂得住佢嘅前戲攻勢，成功的話，就會獲得獎勵中出一次！於是朱里喺街上四處尋找願意接受挑戰嘅男人，而喺佢嘅色誘之下，個個男人都為佢獻出幕前第一次，結果成功搵到幾位強者，而朱里亦兌現承諾，嚟個中出收場。

簡評

講到忍耐力，相信好多打工仔係能手，面對排山倒海嘅工作同壓力，真係忍耐力低啲都會發癲呀！所以喺「我慢中出系列」嘅男主角就真係好幸福呀！喺3部作品中，本仙最鍾意松本一香主演嘅《突撃！松本一香潛入風俗店》，原因係一香今次帶大家體驗各種風俗事務，令人大開眼界，而且佢仲同客人鬼鬼祟祟違犯規則打真軍，令連場激戰更具刺激感。