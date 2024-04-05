薛家燕分享《食神》幕後花絮　被星爺要求即興跳舞

由「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne 小喇叭》今晚（5日）邀來到薛家燕、林敏驄及棟篤笑演員Vivek Mahbubani擔任嘉賓。家燕姐現場自爆陳年烏龍搞笑事，原來曾將林子祥的名字讀錯，家燕姐笑言：「有一次，我請咗個Superstar，我介紹佢出場時話：『掌聲歡迎阿Sam』，而當作為Superstar出場嘅林子祥就話：『我叫阿Lam』。」家燕姐反應過來即表示：「哎吔，瘀晒喇！」引來全場爆笑。

除了分享烏龍事，家燕姐亦分享當年拍攝電影《食神》時的珍貴花絮，並指是被星爺啟發喜感：「其實我唔知自己有喜感，直到星爺搵我拍《食神》，我問佢攞劇本攞咗個零兩個禮拜都未有，到（拍）嗰日我就話：『星仔呀！你有冇劇本呀？』佢就話：『家燕姐，我想問吓你，你係咪好鍾意跳舞架？』我就話係，六、七十年代嗰時。佢就話：『喂！跳嚟睇吓』，我咪跳幾吓咯，跟住佢就叫我等等，裝完幾部機再話：『嗱！你由呢度跳去嗰度，盡量發揮你嘅跳舞』，嗰Part舞就係咁跳出嚟，跳到我自己嗌Cut，佢唔嗌Cut，同埋冇音樂架喎，佢搵個茶杯同筷子喺度敲。」節目中還播放了當年家燕姐與王祖藍的經典「潘今年」、「潘舊年」及「潘明年」扮相。