Lolly Talk七欖開幕禮打頭陣　露腰裝勁歌熱舞觀眾High爆

人氣女團Lolly Talk今晚（5日）為七人欖球賽開幕禮擔任表演嘉賓，她們打頭陣出場，身穿露腰裝及迷你裙，跳唱多首快歌，包括《Bang bang》、《Shake it off》、《六度相隔理論》及《一把火》，將現場氣氛推至高峰。其後輪到現年16歲的「香港小巨肺」譚芷昀（Celine）獻唱，Celine因2017年參加美國才藝真人騷《全美一叮》而一戰成名，多年不見的她，現時已長得亭亭玉立，她身穿紫色連身裙，雖然打扮成熟，但稚氣不減，笑容甜美相當可愛。

表演後Lolly Talk接受訪問，她們表示今次是首度在大型活動中演出，很榮幸能夠成為開幕禮的一分子。成員黃敏蕎（阿妹）坦言出場前既緊張又期待，希望能為觀眾帶來完美的表演，她笑言:「現場見到好多穿着奇裝異服嘅觀眾，覺得好有趣，如果有機會，我會打扮成欖球入場，哈哈！」而劉綺婷（Yanny）透露首次觀看欖球比賽就被吸引，加上現場氣氛熱鬧，若將來有機會亦會專程觀看球賽。講到受港隊欖球員關注，郭曉妍（Ah Yo）即開心謂：「之前都有所聽聞，希望今次表演可以鼓勵到佢。」