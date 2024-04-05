陳展鵬揞荷包撐林夏薇鑽石店　自爆揀粒大嘢送畀單文柔

藝人陳展鵬和林夏薇晚上（5日）到無綫電視城錄影《獎門人HUG HUG媽咪感謝祭》，剛由外地返港的薇薇，透露忙於籌備個人的鑽石品牌，她表示：「嚟緊5月會喺網上推出，6、7月就會陸續喺香港、內地、新加坡、印尼、新西蘭開實體店。」問薇薇投資了多少資金？她說：「唔講住，我自己都未去計，但就用晒自己心機，身心都全程投入。（你咁忙點拍劇？）冇影響㗎，我都係拍完《黑色月光》先去。」她又指老公一向是其生意上的導師，給予她很多意見。

而「愛妻號」的陳展鵬則自爆已訂了鑽石送給太太單文柔，他說：「聽講粒鑽石係要『種』嘅，係實驗室培育鑽，我緊係揀粒大嘢，但要睇吓幾大粒同價錢先。」薇薇踢爆展鵬：「佢一睇到新聞即刻問我，總之價錢包你滿意，畀最優惠你。自己鍾意靚嘢，希望愛美人士可以用低成本買到心頭好，品質亦有保證。」問展鵬可有興趣投資做生意？他笑言：「我以前有戴耳環，為咗薇薇就戴番支持吓，不過搞生意要講天時地利人和，所以暫時都係拍劇，小品嘢交返太太做。」

藝人梁競徽和張振朗晚上（5日）為《獎門人》進行錄影，很久沒上「獎門人」的梁競徽自組隊伍，並找來陳煒和朱咪咪擔任正副隊長組成「豬隊友」，不過兩人異口同聲表示沒有信心勝出，皆因每次玩遊戲都會輸。問梁競徽是否轉戰回港發展？他指自己從未離開過香港，只因早前有特殊情況影響拍劇及登台，但自己又要養家，所以才轉做直播帶貨，不用出街都有機會賺錢，他稱：「依家會兼顧拍劇同帶貨，小朋友又開始大，要陪住佢哋成長，所以將重心留喺廣東省呢邊。」他又指做直播帶貨要親力親為，加上人手不足，所以辛苦過拍劇，他透露：「每晚要不停講嘢介紹產品，同普通吹水好唔同，個人會好攰，試過一晚有3、400萬的營業額，但可能中途有人退貨或賠償，實際賺幾多要個幾兩個月先結算到。」

近日正在拍攝新劇《執法者們》的梁競徽，直言很想與張振朗合作拍劇，但原來二人曾在《使徒行者》中有對手戲，當時剛入行的振朗飾演壞人，被梁競徽一拳打暈，他說：「有幾場戲嘅，但拍得好驚，講我掃走張枱同打佢，好彩有監製教路。」梁競徽笑言：「所以要同你拍返套劇，做兩兄弟一正一邪畀你打番拳。」另外，張振朗早前鬼崇入戲院支持女友楊偲泳參演的電影，他表示自己一向低調處理感情事，而且專心工作，問他可會陪女友出席金像獎？振朗甜絲絲表示：「我會喺屋企睇電視支持佢。」