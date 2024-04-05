林景程同姜大衞合作勁開心　王嘉慧做「小三」爭上位

由藝人陳展鵬、林夏薇、馮盈盈主演的無綫劇集《逆天奇案2》昨晚劇情講述社團洪勝話事人賀堅（姜大衞飾）打算退隱江湖，賀堅兒子賀永權（林景程飾）和韓耀星（翟威廉飾）欲爭話事人之位，兩雄相爭引起警方高度關注。

林景程受訪時坦言能夠與姜大衞合作感到好開心，笑言：「同John哥呢種咁傳奇嘅演員演戲，可以近距離感受佢點樣去演一場戲，呢啲機會真係好難得，覺得對演戲嘅人嚟講，John哥真係可以講得上係活寶藏！」他亦透露有向姜大衞請教演戲心得：「我記得未埋位前請教過佢，會用咩方法投入角色同點樣控制淚水，佢真係毫不吝嗇咁分享，仲即場示範點樣控制淚水，睇佢做好似好易咁，但實際真係幾廿年功力嚟！」

早前林景程在《下流上車族》與金像影后鮑起靜結母子緣，如今再與亞洲影帝姜大衞結父子緣，名副其實「影帝影后御用仔仔」，對此景程直言感到榮幸：「兩位都係我以前諗都唔敢諗可以合作到嘅前輩，依家仲可以演到佢哋個仔，坦白講呢啲機會真係可遇不可求，希望未來仲會有呢啲機會啦！」

另外，飾演小三Jenny的王嘉慧（Cathy）亦備受網友注意，她化身性感尤物上演「小三爭上位實錄」，除了講大話逼林景程離婚外，被大婆吳沚默捉奸時，更不失霸氣與對方拉扯對罵，與平日斯文形象反差極大。Cathy受訪時自爆是《逆天奇案》粉絲，她說：「第一輯係全部都有追睇晒，覺得自己有份參與《逆天2》好神奇，好開心同埋感恩。」演戲年資尚淺的她，續指今次角色很有挑戰性：「始終同平時嘅自己好唔同，都會擔心演唔出嗰種效果，所以都有做好多功課，參考其他劇集、電影類似嘅角色係會點樣去做。」

而提到與吳沚默（Momo）的拉扯對罵戲，Cathy坦言：「一開始其實有啲唔好意思，驚喺拉扯途中會整親對方，但係Momo佢好好，鼓勵我放膽去做，好帶到我入戲令到我好投入，所以拍嗰陣完全係冇呢一方面嘅顧慮。」