【是日通勝】

農曆二月廿八

甲辰年 戊辰月 庚子日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：問卜、移徙、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

金牛座：事業運急跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

雙子座：和愛侶意見不一，應好好溝通，互相遷就。

巨蟹座：財運上升，有閒錢宜多做善事，利人利己。

獅子座：好人有好報，宜趁順境多幫助有需要的人。

處女座：職場上要安守本分，低調不越界才可自保。

天秤座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

天蠍座：待人寬容，不斤斤計較，可獲幸運之神眷顧。

人馬座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

山羊座：工作虛耗不少能量，有吃力不討好的感覺。

水瓶座：生活沉悶，不妨出去走走，呼吸新鮮空氣。

雙魚座：事業運回升，搞好人際關係，工作更順利。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）馬 健康差

鼠：事業運上升，可靠後勁取得良好業績！

牛：與人合作投資要小心，避免因財失義。

虎：感情運欠佳，含糊不清的心態要不得。

兔：職場小人多，需謹記防人之心不可無。

龍：貴人助力強，有望在事業上大展拳腳。

蛇：事業與財運俱佳，有升職加薪的機會。

馬：是日沖煞，身體易出問題，注意休息

羊：獲貴人支持，可望從職場中脫穎而出。

猴：工作運一般，易得罪上司，需謹言慎行。

雞：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

狗：悉心安排周末約會，桃花將旺上加旺。

豬：小心駛得萬年船，出門要留意交通安全。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

基督教中隱藏的占星擇日（下）

耶穌出現之前的中東社會，以羔羊作為獻給諸神的禮物是當時流行已久的風俗。有趣的是，不知是否人類呼應了上蒼，在約BC2000年~100年，地球上真實春分點的確在白羊座掠過，因此這個時期又被稱作白羊座時代。

春分點因歲差，一年退行50.39秒，一百年才退行1度24分左右。耶穌生活的時代（約AD 0年~33年）正是春分點由白羊退行到初入雙魚的時間，代表了白羊時代的結束。

也許如此，基督教在占星術盛行的羅馬傳開之後，信徒就有意無意地把中東獻祭傳統和天文觀察混合，把耶穌跟羔羊拉上關係，令耶穌成為最後被獻上的羔羊，為神人關係復和而犧牲的救主。可能為了重複強調羔羊這個象徵，教會才如此執着要用春分為復活節定期，最終放棄猶太曆。

之後講滿月，在占星術中，滿月通常被視為達到頂峰的狀態，此後盛極而衰，釋放舊有之物和迎接新啟示的時間。春分和滿月的結合，標誌着生命的死亡至重生，並轉化成新形態的過程。

春分後的滿月大概率是天秤滿月，即太陽在白羊，月亮在天秤的狀態。此外，天秤座亦有公義和契約的意義，種瓜得瓜，種豆得豆，這是上蒼對世人立下的道德契約。滿月在天秤座，是代表了舊有的評審標準，也是舊有的神和人的道德契約的結束。

至此不難看出，教會精心把復活節定在天秤滿月之後的星期日，是為耶穌另加了一重意義。復活的耶穌是新的天秤，他抹去舊約，為神和人立新約，也由他在末日時審判世人，評定世人的死後去向。