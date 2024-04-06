娛圈單打︱老公唔生性　老婆梗係㷫

唉，有個唔生性的老公，真係人生慘事！台灣名嘴黃子佼去年捲入#MeToo風暴，雖然最終不被起訴，但當局調查發現，佼佼竟然係色情網站高級會員，曾購買7部少女被偷拍的性愛影片，違反《兒少性剝削防制條例》！日前甚至被爆在#MeToo事發後，依然繼續買買買！醜聞爆個不停，佢老婆就認真慘情，搞到冇面見人呀陰功！

太太孟耿如同為藝人，仲比佼佼年輕廿歲，在老公身敗名裂後依然不離不棄，非常難得。本來佢已逐步恢復演藝活動，原定呢兩日幫家人開設的甜品櫃現身宣傳，殊不知老公唔生性，淫賤不能移，搞到佢都唔敢蒲頭，發文指「計劃趕不上變化」，宣傳活動暫時取消。

老公搞事，老婆當災，真係難為了佳人！之不過，唔知係咪咁啱得咁蹺，就在老公新一波性醜聞鬧得不可開交之際，台媒又曝光了孟耿如在台灣大地震期間，於家中飛身保護愛女的驚險一幕，獲網民大讚母愛偉大，似乎成功扳回輿論失地！所以話啫，男人娶到個好老婆，闖咗禍都冇咁傷！

咁又係呀，孟耿如真係稱得上絕世好老婆。去年老公搞出呢壇杰撻撻的世紀蘇州屎，身為老婆當然面目無光，就算唔離婚，感情一定會大受影響。孟耿如卻選擇寬恕，仲講明會同老公共同進退，揚言「會一起彌補曾經犯過的錯誤」，絕非人人做得到。

孟耿如本身都係知名演員，今年更會參演《我們與惡的距離2》，老公的性醜聞搞到佢停工大半年，家陣先至逐步復出，可惜佼佼唔生性，衰嘢長爆長有，唔知呢位賢內助仲頂得幾耐呢？