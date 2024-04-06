新片《美帝崩裂》預言美國分裂內戰　「蜘蛛女」演戰地記者

荷里活A24獨立片廠近年異軍突起，推出不少低成本高創意的電影，令厭倦公式化主流大片的觀眾耳目一新，由楊紫瓊主演的2022年科幻功夫片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）更斬獲7座奧斯卡小金人。由初代「蜘蛛女」姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）主演的戰爭動作新片《美帝崩裂》是A24成立以來最高投資電影，成本5,000萬美元，當然對比動輒2億美元成本的漫威大片都只是小巫見大巫。電影呼應現實中美國左右翼的嚴重社會撕裂，講述不久的未來，19個州份宣布獨立，發生美國第2次內戰。姬絲汀飾演的戰地記者與同伴穿越戰火，紀錄美國獨裁政府與分離武裝組織所犯的戰爭暴行。

《美》的英國導演兼編劇Alex Garland是寫《迷幻沙灘》原著小說出身，後來擔任喪屍片《28日後》（28 Days Later）編劇，又自編自導科幻驚慄片《智能叛侶》（Ex Machina）。他受訪時認為，兩極分化不是社會撕裂的病徵，而是主因：「呢套電影係關注啲人點樣一遇到唔同政治立場，就即刻完全關上道閘。我嘗試跨過呢一點，唔去兩極分化，而去搵兩者之間嘅共同之處。」