新片《美帝崩裂》預言美國分裂內戰　「蜘蛛女」演戰地記者

荷里活A24獨立片廠近年異軍突起,推出不少低成本高創意的電影,令厭倦公式化主流大片的觀眾耳目一新,由楊紫瓊主演的2022年科幻功夫片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)更斬獲7座奧斯卡小金人。由初代「蜘蛛女」姬絲汀鄧絲(Kirsten Dunst)主演的戰爭動作新片《美帝崩裂》是A24成立以來最高投資電影,成本5,000萬美元,當然對比動輒2億美元成本的漫威大片都只是小巫見大巫。電影呼應現實中美國左右翼的嚴重社會撕裂,講述不久的未來,19個州份宣布獨立,發生美國第2次內戰。姬絲汀飾演的戰地記者與同伴穿越戰火,紀錄美國獨裁政府與分離武裝組織所犯的戰爭暴行。

《美》的英國導演兼編劇Alex Garland是寫《迷幻沙灘》原著小說出身,後來擔任喪屍片《28日後》(28 Days Later)編劇,又自編自導科幻驚慄片《智能叛侶》(Ex Machina)。他受訪時認為,兩極分化不是社會撕裂的病徵,而是主因:「呢套電影係關注啲人點樣一遇到唔同政治立場,就即刻完全關上道閘。我嘗試跨過呢一點,唔去兩極分化,而去搵兩者之間嘅共同之處。」