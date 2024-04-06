黃美棋超強身材星級姊妹團曝光　傳統上頭儀式超緊張

童星出身的黃美棋，去年接受主持男友鍾健威（Ray）求婚，結11年愛情長跑。2人今日（6日）假西貢五星級酒店筵開35席舉行婚禮，更率先公布星級兄弟姊妹團陣容，包括曾一齊主持《流行都市》而成為好友「大小姐」林淑敏、林奕匡太太李靄璣、HOY TV一姐「妹頭」盧頌恩、黃芳雯及虞逸峯等。今朝一早，新娘子分享了上頭儀式的相片，當中見她穿上紅色長袍外衣，在父母陪同下表現得有點緊張，表示：「原來呢一刻真係有啲緊張，有大妗姐成個氣氛超緊張。」

黃美棋透過社交平台分享索爆星級姊妹團齊集的美照，全部姊妹則統一穿上紫色低胸長裙示人，展現強勁身材。黃美棋手上的巨鑽婚戒非常搶鏡。準新娘人逢喜事精神爽，連身材都特別出眾，逼爆豐滿的上圍吸睛度爆燈，而且戴上頭紗以及有「Bride」（新娘）字眼的頭飾甚為搶眼！她表示：「屬於我嘅Bridal shower !一直諗緊會唔會搞，因為大家都好忙，但係呢一日又成功可以做到呢件事，真係玩得好開心，多謝你哋陪我癲，陪我擺pose，陪我開香檳，陪我Y2K 。」對於一班好姊妹為她出心出力，她亦表示：衷心多謝你哋每一位成為咗我嘅索爆姊妹團。多謝你哋俾咗一個難忘嘅晚上，我感受到你哋每一位給我濃濃的愛。」