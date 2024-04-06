吃飽就想睡？三招擊退飯後睡意

相信不少人都經歷過吃飯後頭腦昏昏沉沉，明明已經在午飯時間小休一番，卻總是提不起勁工作。其實這和食物昏迷有關，通常指吃飽飯後變得很疲累、很眼睏，也就是俗稱「飯氣攻心」，讓人無法集中精神工作。其實這種狀態與我們所進食的食物也有關係，不妨參考以下小貼士，幫你趕走睡意，工作也能事半功倍。

1.避免攝取高碳水、蛋白質和油脂食物

含有豐富碳水化合物和蛋白質的食物容易提升血液中的色胺酸，使大腦釋放出疲倦、放鬆的信號，因此進食高升糖指數的食物，例如白飯、意粉等，以及高蛋白質食物，如雞蛋、芝士等食物，會令人更感困倦。至於高油脂的食物和高碳水或高蛋白食物結合起來，會提升人體的化學物質水平，同樣會讓睡意更高。因此，在食物選擇上，可以糙米取代白飯，而肉類則可選擇瘦肉或雞胸肉等，同時避免攝取高糖分飲品，避免飯氣攻心。

2.8分飽就夠

進食太多容易讓血糖飆升，導致飯氣攻心，最好的解決方法就是別一口氣進食全部食物，尤其含有精緻澱粉的餐點，因此建議進食到8分飽就夠。如果有帶飯習慣的人士，可以使用小一點的飯盒，讓自己習慣這樣食量，長久下來更會發現自己的胃口也會變小；至於外出用膳的人士也不妨嘗試以細嚼慢嚥的方式，讓大腦有時間發出「已經吃飽了」的信號，不知不覺間減少食量，同時有感到飽足。

3.飯後散步

午飯後立即返回座位坐下，不但會導致脂肪積聚，形成肚腩，還會讓人感到困倦，難以專心工作。因此大家午飯後讓身體動起來，到戶外散步10至20分鐘，除了幫助消化之外，接觸陽光後也能提振精神，抑制褪黑激素，加上明亮的光綫也可以提高警覺性，趕走睡意。