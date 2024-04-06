張鎬濂突襲繼父直播　張丹峰：和大明星見面了

藝人洪欣的兒子張鎬濂與繼父張丹峰的感情向來要好，然而，最近由於張鎬濂忙於《亞洲超星團》比賽及工作，父子倆甚少見面，近日張鎬濂在海南旅行，張丹峰在當地做直播工作，兩人難得團聚。

張丹峰將父子相處的片段放上社交網，並寫道：「終於和我家大明星見面了，要是能慢一點長大就好了」片中兩人甫見面便來個愛的抱抱，張丹峰事前還到了夜市買了當地特色小食給兒子品嘗，非常有愛，期間張丹峰不停抱怨兒子太難約：「我家大明星回來了，我平時約他都約不到，沒想到我們這次在海口能見到了，爸爸剛去夜市給你買了口當地的小吃，文昌雞，你們倆都試一個，在海南島特別有名，我們家張鎬濂，我約都不會約到的，平時在北京在香港想約他吃頓飯，你知道有多難。」

張鎬濂坦言除了決賽那天，兩人已有好幾個月沒見面，張丹峰即時接話：「比賽那天是我在台下見到你的時間最多的一天。」之後他帶兒子參觀自己直播工作的現場，並着兒子現身其直播間：「特別期待，如果我們家大公子願意出現在他老爸直播間的話我就太開心。」

最終張鎬濂也有乖乖出現張丹峰的直播間，張丹峰不停叫觀眾：「你們也要注關張鎬濂，注關我家大公子。」完成工作後，他自言對兒子有滿滿的自豪感，但又感慨謂：「我們家張鎬濂這麼大了。」一副感觸的樣子，最後他送兒子上車離開，充滿了不捨。然而，卻被網民發現他＠錯了張鎬濂的社交帳號名，因為最近張鎬濂把帳號名改了。