咖啡店新品　高質提神

做到攰做到眼瞓，來一杯香氣撲鼻而富獨特風味的咖啡，夠晒醒腦提神。坊間的咖啡店成行成市，為吸引客人，經常推出新咖啡豆和美食，再加上限定的新品優惠，飲咖啡的時光，都變得開心愉快。

周年紀念

為慶祝品牌4周年，精品咖啡店會推出一系列全新產品。來自哥倫比亞Finca Jose Gomez的單品咖啡豆，淺烘焙的咖啡豆帶出適當甜度和清新，入口有水果和花香的氣息，突出李子和紅糖的香氣。另外，品牌和烘焙店合作，打造出限定的芝士豚肉西蘭花鹹鬆餅，鹹香味道用來配咖啡最好不過。粉絲亦可選擇特別設計的周年紀念版T恤，售完即止。

港版限定

飲咖啡，除了講究沖泡用具、咖啡豆和水溫等，一隻造型別致的咖啡杯同樣重要。日本過江龍精品咖啡品牌剛於沙田開設全新的Coffee Kiosk，店子以紅裝的涼亭模式設計，時尚簡約，客人可邊飲咖啡邊欣賞。沙田店開業首一個月內，選購Denim Eco-cup Bag會額外附上兩條Craft Instant Espresso。另外，品牌和日本木工品牌合作，於即日至4月7日在灣仔店推出作品展，場內更特別推出限定的香港版jincup，杯子選用日本鹿兒島常青樹木製作，杯身輕盈，每個都獨一無二，用來飲咖啡別具風味。

輕食配搭

下午茶時間，來件輕巧多士或沙律，再配一杯咖啡，感覺剛好。本地精品咖啡店近日推出多款新口味。無肉菜式有香辣芝士通粉和南瓜羽衣甘藍沙律，前者有番茄、洋葱、辣椒片和羅勒製作，後者有烤南瓜、烤山羊芝士、石榴籽和各式蔬果，配檸檬青醬享用最夾。另外，新推的精選多士配搭，可讓客人自由選擇，無論是雙重牛油果蓉配牛油果片，又或煙三文魚配蛋白蟹肉多士，都咁吸引。

咖啡發辦

日本高級料理會有廚師發辦，西餐廳就會有Tasting Menu，讓客人感受到最佳的風味。來到咖啡生豆專門店，客人可享用全新2人席咖啡發辦Coffeekase，坐席會以微縮影場境化咖啡莊園，咖啡師和客人溝通後，會在超過80款的咖啡豆中選出3款，讓客人配炙燒焦糖巴斯克流心蛋糕慢慢品嘗。此外，品牌從日本引入哥倫比亞指定莊園使用雙重厭氧方法處理的抹茶和青檸2款咖啡豆，還有每星期由咖啡師限量製作的2款精品冰滴咖啡，配燒香焦糖、抺茶忌廉士多啤梨及焦糖燒香蕉朱古力口味的超脆酥都無問題。