相隔7年再開港騷！圭賢@SJ驚喜翻唱《隱形遊樂場》

韓國男團Super Junior（SJ）成員圭賢前、昨兩晚假亞洲國際博覽館舉行演唱會，是他繼2017年後，時隔7年再在香港舉行個唱。

他出場後一連唱出《A Million Pieces》及《Slow, Slowly》兩首歌曲，之後便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係圭賢！」他指原本今次香港演唱會只有一天，但多得大家的支持而加了一場，並指知道昨天大家都要上班：「大家今日工作順利嗎？不好意思，大家下班之後要趕來應該不容易。」正努力經營個人頻道的他透露今次來港亦有拍片，大約一個月後會公開：「今次是第一次在香港的餐廳用餐，好好吃！請大家再等一等。」

隨後他一連唱出多首中文歌，包括周興哲的《你，好不好？》、林憶蓮的《至少還有你》及蕭敬騰的《原諒我》和《新不了情》，他指因為有些是他10多年前在內地活動時唱的歌，勾起很多從前的回憶，自爆前一日差點唱到喊。而曾演出逾10部音樂劇的他又演繹音樂劇《賓漢》的歌曲《Density》，大晒唱功。

他之後繞場一周，跟粉絲近距離接觸，除演唱名曲《在光化門》之外，他又一連跳唱SJ的經典歌曲《Sorry, Sorry》，更大跳日本爆紅組合YOASOBI為動畫《我推的孩子》所唱的全球大熱主題曲《IDOL》，惹來全場粉絲興奮尖叫。他在Encore部分唱出張敬軒的《隱形遊樂場》，令粉絲十分驚喜，他指知道門票並不便宜，所以為了值回票價而努力演出，而SJ將於9月來港開騷，他表示很快便會與隊友一起來港，他亦會多來港演出，又用廣東話說：「真係我愛你！ 你好靚！」他唱出《Rainbow》之後再繞場一周，跟粉絲近距離講拜拜。