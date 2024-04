34D前港姐袁嘉敏移居英國後生活變得低調,擁火辣身材的她亦變得收斂,向來以性感形象示人早前突然轉型包到冚示人,令粉絲失望。不過,順應民意的她終於諗通,透過社交平台分享美照,見她放慢腳步學懂慢活令人羨慕不已。原來她到了Blue Lagoon欣賞風景,表示:「Getting my first tan of the year at the Blue Lagoon (今年第一次在藍色湖曬黑) 」她hashtag了地中海。相中的袁嘉敏穿上超低胸吊帶連衣裙,豐滿上圍完全是遮不住,上圍從衣服裏破繭而出,還露出了內衣春光乍洩引人遐思。

網民讚她留英數月身材便升級了,樣子容光煥發愈來愈靚。惟自稱身的她,曾公開表示恨拍拖,希望可以覓得真愛早日結婚。曾在節目訪問中揚言自己在愛情裡只想要一顆真心,可惜遇到的追求者不是結了婚,便是離了婚,更自認是二奶樣。