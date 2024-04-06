隋棠怒斥黃子佼「剝削兒童」　宣布永不合作

台灣主持人黃子佼，去年6月捲入#MeToo風波，雖然性騷擾2女一案，以雙方和解告一段落，未料之後又因執法部門喺黃子佼家中搜出7部少女性影像，違反《兒少性剝削防制條例》，引嚟各界批評。而曾同黃子佼有過多次合作嘅女星隋棠，日前亦透過社交網痛批黃子佼嘅罪行外，同時亦承諾：「我未來將不再以任何形式參與和黃子佼前輩相關的演藝工作，以提醒自己不任意成為剝削兒童的幫兇。」

隋棠表示黃子佼唔止有大量且長期觀看違反被害人意願嘅偷拍片段，甚至喺非法論壇擁有更高瀏覽權限嘅高級會員身份，加上片中嘅小朋友正處於天真爛漫嘅年齡，但係就畀人當成「商品」出售性影像：「所以，黃子佼前輩或其他任何一位論壇會員在網詞上的任何消費，都等同在支持兒童色情，支持這樣邪惡的交易。」並強調「兒童色情零容忍是普世價值」，對於黃子佼嘅犯罪行為，唔止反映出台灣法律對未成年嘅保護不足，背後連串嘅人口誘拐、走私販賣，以及影像製造、販賣、購買、觀看、持有，甚至涉及性奴隸及器官販賣等問題，都係一套完整嘅「性犯罪產業鍊」，龐大嘅利益糾葛遠其他違法買賣。

為此，隋棠亦呼籲當地相關部門加速推動《兒童及少年性剝削防制條例》及《兒童及少年福利與權益保障法》嘅修改，並希望執法部門成立相關專責單位及犯罪數據庫，同時宣布唔再參與同黃子佼相關嘅工作，藉以提醒自己唔會成為剝削兒童嘅幫兇。