Gin Lee同場「死敵」前後腳　AGA堅稱係朋友：結婚都請佢！

歌手李幸倪（Gin Lee)今日（6日）出席戶外音樂活動。活動上一度下起大雨，Gin Lee稱收到天氣雷暴警坦言非常擔心活動受阻：「我其實非常擔心啲粉絲，因為我知道佢哋一早就已經嚟霸位，不過好好彩都停咗雨，活動順利進行。」Gin Lee又指希望下年能在紅館開騷。

講到Gin Lee的舊公司環球唱片早前在無預警下大裁員，她表示因仍然有與舊公司同事聯繫，所以有所聽聞。問到江海迦因環球唱片的人事變動導致團隊宣傳人手不足，會否感慶幸在舊公司變動前離開？Gin Lee笑說：「唔會咁諗，我睇新聞佢哋話公司要Restructure，咁我都希望舊公司會有更好嘅發展，失業嘅同事可以盡快搵到工作。」

提到江海迦，Gin Lee指暫未見到對方，談到二人曾傳不和，Gin Lee就稱見到對方會打招呼：「我哋兩個緊係冇嘢啦，不過喺咁啱安排咗我哋一前一後表演，我上年已經有幫依個活動做開幕。」

AGA則指二人根本沒有不和，私底下更是朋友，她指之後婚宴都會請Gin Lee。現場全是創作歌手，AGA坦言開心有份參與，於後台更認識了日本音樂巨匠坂本龍一的女兒坂本美雨，送了自己的CD給對方。問到公司之前裁員，有否影響她的公司時，她指因為唱碟剛出，宣傳亦已做完，現時主力作歌及幕後工作，故沒有太大影響。