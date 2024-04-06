【Bethの食卓】消夜搶火又搶運

好友相約在灣仔鵝頸橋底新食店吃飯，晚上行過這條街真有點兒感到嘆息！想當年鵝頸橋底，無論打橫打直打個十字路口滿滿食肆臨立，目測到的是一片歌舞升平，非常熱鬧！消夜時段更是去到凌晨兩點皆座無虛席，而當中每間都有其鎮店之寶及經典名菜等，不乏出名有鑊氣小炒王及避風塘炒蟹，鑊氣是粵菜靈魂之一，爆炒更要懂掌握火候嘅關鍵。

大家有冇發現依家餐廳啲食物，愈嚟愈冇鑊氣，大不如前呢？啲鑊氣究竟去晒邊度呢？大家又知唔知道在玄學角度如何分析呢件事情？

「九運」當道，除咗搶人才之外，就一定係要搶火。「火」呢個五行就代表要有火、要拋鑊、夠鑊氣。邊間唔夠鑊氣邊間就拉柴，總之餐廳煮嘅嘢係要夠鑊氣先能夠生存喺九運。你有冇試過薄有名氣嘅「權X」、「愛X生」、「增X廚房」、「聚X家」、「楚X記」等等，都係夠曬鑊氣。

而這一晚我哋就去到一間由旺角已經出名夠鑊氣嘅餐廳，「炒」到嚟灣仔鵝頸橋呢邊開新店；大家梗係要試吓佢啲水準。坦白講，食物質素真係唔錯，聽老闆講話要加時開埋消夜時段，令我哋開心不已。做得消夜時段，當然就要有下酒物。餐廳嘅「雲霧九肚魚」、避風塘炒瀨尿蝦、火燄鹽焗奄仔蟹是一等一的下酒物。再來一盅燉湯醒一醒酒，魂魄即刻返晒來！佢嘅經典名菜仲有好多，例如招牌炒飯同埋「斷片蝦」等留代跟好友下次來再試。

其實要香港好起來，真係要有夠鑊氣消夜打救，要興旺就要有霓虹燈，多啲五顏六色嘅燈，多啲花款嘅燈籠都係火，無論要救市或者救自己都需要！店子老闆請諗一諗，呢兩樣嘢做咗未？香港人幫襯咗自已認為好食嘅餐廳未呢？幫襯夠火氣嘅餐廳都係救緊自己㗎！因為荷包得一個選擇，配對得好就不會浪費了自己時間及資源了！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com