方力申挑戰超繞口對白　全靠視后林夏薇教路

無綫劇《逆天奇案2》昨晚（5日）播出的一集中，林景程與翟威廉有約分半鐘的打鬥場口，原來拍攝期間發生意外，官方今日（6日）釋出花絮，片中翟威廉拿刀揮斬景程時，屋頂其中一塊天花意外落下，並狠狠擊中威廉的額頭，幸好威廉並沒有大礙，休息一會便重新投入拍攝，非常專業。而拍攝當日正值33度高溫，穿着長袖的兩人不但要奪命狂奔，還要瘋狂埋身肉搏，拍到身水身汗，認真唔簡單。

另外，方力申（小方）在劇中飾演天才生物學教授，角色理性，認為愛情根本不存在，事事都以科學理論來解釋，講到劇中大量繞口劖手的專業術語對白，小方透露獲視后拍檔林夏薇傳授秘笈：「薇薇教我可以錄低再翻聽，呢個方法啱晒我，因為每日都要揸成個幾鐘頭車，呢個方法好處係去到邊都可以聽，好似聽廣播劇咁，仲有可以聽番覺得演繹得好唔好，如果唔鍾意呢個方法就再錄過，確實幫咗我好多。同埋劇中有好多專業術語同埋英文，所以事前都要做足功課。」

小方的角色直男指數爆爆，問到他現實中的愛情觀時，他笑言：「感情方面唔係好識講。我覺得人大咗就會體會到，你覺得自己做得好時，可能人哋會覺得唔好，最緊要係對方覺得你係稱職嘅伴侶先係最緊要。」問到現實中有否和女友玩煮飯仔？他笑謂：「大家都好忙冇乜時間煮嘢食，同埋對食嘢嘅要求都好易滿足，煮熟就得。」