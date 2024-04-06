黃美棋婚紗Deep V開到落腰　恨生龍B：今晚洞房一擊即中！

童星出身的黃美棋今日與主持男友鍾健威（Ray）拉埋天窗，結束11年愛情長跑，在西貢五星級酒店筵開35席酒席大宴親朋，酒店會場放滿一對新人的婚照，洋溢幸福滿滿，最特別是現場設有1998年電影《行運一條龍》的茶餐廳場景，戲中美棋「小芬女」角色重現，與「伙記」Ray 設計一對紙板童工，十分有趣。12位兄弟姊妹團包括「大小姐」林淑敏、林奕匡太太李靄璣、HOY TV一姐「妹頭」盧頌恩、黃芳雯及虞逸峯等，陣容龐大。

美棋手上佩戴了親自挑選的一卡鑽戒，婚紗低胸大露背非常性感，Deep V開到腰，大晒豐滿身材，她與Ray徇眾要求連嘴3次，及大派心心，訪問期間美棋感動得兩度流下開心眼淚，她表示早上由出門接新娘到入門已喊了5次，預了今晚有排喊。

新郎哥透露婚禮雖然有不少贊助，不過也花上7位數字，他透露會破格地兼任司儀，亦會唱歌。提到今早接新娘時，原本已放了兩位好友做姊妹當無間道，但仍被玩到出汗，「因為要着件緊身衫，但我裏面着咗中國禮服，好逼，玩到有啲攰兼聲沙。」接新娘時嘴到拗腰，Ray笑言拗腰嘴是平曰旅行時的錫錫指定動作，腰力還好。

美棋指今早出門媽媽捉着她手一刻已感動喊，Ray行入新娘房又喊：「佢講愛的宣言時比難度佢，係要佢用結他自彈自唱，好難忘，多謝佢為我做嘅嘢。」他們直言恨生仔，原本想趕生龍B，美棋笑言：「咁就要今晚洞房一擊即中。」Ray指龍B未必趕得切，笑言做蛇B也不錯，因為屋企有兩條蛇，他指今日媽媽替美棋戴龍鳳鈪時，特別轉了兩個圈，寓意生兩個。

提到會場重現「小芬女」茶餐廳場境，是他們一起構思，用美棋和Ray的童年照，加入AI設計成紙板公仔，希望這個港人的集體回憶帶到婚禮。

黃美棋和鍾健威晚上5時由律師見證下進行簽字儀式，一對新人連環落淚，並互相抹眼淚，儀式後開心得即場示範拗腰錫錫絕技。

擔任姊妹團的林淑敏受訪時一臉感觸，表示終於等到兩人結婚，感覺像嫁妹一樣：「美棋斟茶畀奶奶時，奶奶送咗金豬鏈，我提議叫Rikko（李靄璣）遞條金鏈畀美棋、Rikko佗住BB，更加好意頭。」她指今早接新娘環節新郎哥挑戰做瑜伽和行石春路等高難度動作，又大讚新郎哥自彈自唱愛的宣言好感動：「好Sweet，Ray真係好錫美棋，大家都感動到眼濕濕。」

懷孕5個月的李靄璣指自己結婚6年才造人，認為美棋已經好ready準備為人母：「自己見證佢哋由拍拖到結婚，一直好有默契，好夾。」林淑敏亦爆Ray對美棋是一見鍾情，好真心。又指美棋對姊妹好好，給每人送贈新手袋、新鞋和名貴護膚品等禮物，希望每個姊妹都靚靚，笑言戥美棋嘥錢：「新郎封開門利是好大封，可以cover曬份人情仲有找，我份人工好貴。」