賈玲「被代言」數十商品　發聲明維護肖像權以防公眾受騙

內地女星賈玲自導自演的電影《熱辣滾燙》，賀歲檔期上映後創下佳績，至今仍然為內地本年度最高票房電影，累積高達人民幣34.6億元票房。為了電影，賈玲在拍攝的一年間先後為角色增重50幾磅、再用8個月時間激減133磅，無論戲內戲外都相當勵志。

《熱》票房和賈玲成為神話後，引來不少不法商人借熱潮炒作，以賈玲的電影肖像及「賈玲同款」、「熱辣滾燙同款」等關鍵字作為招來推銷商品，單是涉及內地的網購平台上的健康減肥食品與飲品已有數十款，當中包括黑咖啡、蔬果飲料等。不少產品更利用賈玲於《熱》的劇照造型來製圖以作宣傳之用，賈玲「被代言」了大批適品，網民直斥行為漠視內地肖像權法規及高額賠償刑責。

有見及此，賈玲透過娛樂公司發出聲明，就網上氾濫的假廣告進行澄清，聲明中表示：「發現有不法商家未獲得藝人賈玲許可，擅自使用其肖像，謊稱藝人為其品牌及/或產品進行代言或開展合作，誤導公眾認為該品牌或產品與藝人存在合作關係。」賈玲澄清指任何沒有在個人及公司微博上宣稱的代言與合作均為虛假，並表示已委託律師依法維權，打擊侵權行為。