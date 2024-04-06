MIRROR巡唱北美站正式開鑼　高難度舞步騷Quali

人氣男團MIRROR巡迴演唱會北美站於今日（6日）香港時間早上正式開鑼，他們會於現場首度演唱最新英文單曲《Day 0》。對於首次於北美演出，加上要演繹新歌，12子都十分重視，所以日前抵達三藩市，調整時差後，便前往可容納19,200名觀眾的會場Oakland Arena進行綵排。

新歌除了找來NBA超級球星Dame D.O.L.L.A合作外，舞蹈方面亦找來世界頂尖知名舞團KINJAZ的成員Jawn Ha編舞。Jawn過去曾為Wiz Khalifa的歌曲《Black and Yellow》及The Game & Skrillex的歌曲《El Chapo》排舞，其中《El Chapo》更入圍第七屆年度世界編舞獎最佳網络作品編舞獎，來頭不少，而他所編排的舞蹈難度也極高，所以對於MIRROR來說，今次演繹《Day 0》也是一次全新的體驗與考驗，隊長Lokman表示：「今次舞蹈同平時好唔同，啲舞步好密，跳開舞都覺得有啲難，要啲時間去記。」對於「跳舞擔當」的Jer來說，今次可有被難到？Jer笑言：「平時都會大嗌，今次就嗌得密啲咁囉，哈！」

為了要呈現最佳狀態，MIRROR在綵排時也特別花上較多的時間去排練新歌，特別是走位方面，因為與拍攝MV時廠景的大細有別，眾人都要重新適應，不過合作多年，不消一會，大家已經掌握到大概，排練也順利完成 。