AGA感恩未婚夫的支持　不會介意對方有過去

歌手AGA（江海迦）今日（6日）接受電台節目訪問大談與富貴未婚夫鄭子邦感情事以及分享自己對婚後工作的想法。AGA上年一圓紅館夢，兩場演出均獲未婚夫鄭子邦現身捧場，她表示很感恩對方的存在：「我同佢性格好唔同，我好需要一個可以喺身邊扶持住自己嘅人，佢會支持我做自己相信嘅事！經歷過咁多高高低低，我好開心佢可以睇到兩場紅館騷！」她坦然如果不是去年開騷前被傳媒爆料，指她與鄭子邦已於新西蘭註冊結婚，她決不會公開與未婚夫感情，並澄清二人只是訂婚，她只會待婚後才公布消息：「其實出道以來，我都好少講自己感情事，唔係想專登收埋，反而係想觀眾聚焦我嘅作品，我唔想失焦，同埋始終另一半唔係公眾人物，點都會影響到佢生活。」

提及未婚夫過去與圈中人交往過，亦先後與多位女藝人傳出緋聞，問AGA這些會不會對二人的關係構成壓力，她直言不介意對方有過去：「我其實好感恩我哋之間嘅過去，先成就到一個適當嘅時間去一齊，兩個人能夠走埋一齊，係因為大家價值觀好相近，而呢啲價值觀冇過去就唔會有，所以我好感恩佢嘅所有過去。」

問到AGA計劃何時正式註冊，她指很有可能會突然發生：「因為我今年嘅工作安排滿晒，喺訂婚嗰陣，佢都知我有好多嘢想做，佢叫我喺一個合適時間先同佢講。我哋大家都好直接，所以我覺得係時候就會做，就會同大家講。」AGA表示另一半絕不會禁止她結婚後繼續音樂工作：「如果他會禁止，就不會是我的另一半！」她亦透露自己雖然也很喜歡小朋友，但未有計劃生育下一代。

問及結婚後會否繼續歌唱事業，AGA說：「其實音樂係我嘅專業，我亦都好喜愛音樂，只要大家仲聽緊我唱歌嘅話，我都會繼續！就算我有一日唱唔到，我都會做幕後嘅工作，幻想唔到我嘅生命會同音樂分割開！反而我即將步入人生下一個階段，可能寫嘅歌會唔同！」AGA稱現正籌備下一張專輯，並預告今年會陸續推出不少新作。