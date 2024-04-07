【是日通勝】

農曆二月廿九

甲辰年 戊辰月 辛丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、納財、成服

忌：出行、動土、造酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：39、08、46

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數排首位，事業發展可更上一層樓。

金牛座：財運急升，愛情得意，可迎來愉快的周日。

雙子座：偏財運不錯，有機會中獎或收到神秘禮物。

巨蟹座：趁周日接觸大自然，可給緊繃的身心鬆綁。

獅子座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

處女座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

天秤座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

天蠍座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

人馬座：便宜莫貪，選購低價貨要打醒十二分精神。

山羊座：解決不到的難題，憑直覺做會有不錯成果。

水瓶座：易因一時衝動而購物，事後卻發現吃了虧。

雙魚座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 財運強

（跌）羊 桃花弱

鼠：生活多阻滯，處理財務容易迷失方向。

牛：做事欠周詳計劃，想到甚麼就做甚麼。

虎：健康運平平，注意飲食均衡十分重要。

兔：財運稍遜，收支不平衡，生活負擔大。

龍：知足常樂，若不懂滿足，將自討苦吃。

蛇：趁財運佳加把勁，付出與收穫成正比。

馬：言行務必謹慎，以免讓自己惹上是非。

羊：是日沖煞，感情方面易陷入停滯狀態。

猴：運勢變差，妒忌心重，易被別人影響。

雞：待人接物要有分寸，多管閒事冇好處。

狗：桃花運轉強，單身者不要錯失良機啊！

豬：人氣跌，宜調整心態，切忌不斷抱怨。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

花卉也是調整風水的巧手？

家居中常見的花卉植物，是調整風水的有力「武器」。先從物理角度看，植物有吸入二氧化碳、呼出氧氣並分解空氣中的黴素物質的作用，對人體健康有益。若從風水角度看，花卉具有陰陽五行成分，同樣人也蘊藏着陰陽五行成分，所以花卉與人體也存在相生相剋、互相制約的關係。

我們可利用花卉的某些特性來調整家居風水，如吊蘭與人相生，它有旺宅並能過濾空氣等作用；又如夜來香的濃烈花香帶有一定的刺激性，與人相剋，對我們的健康帶來不利影響，所以家中最好少擺放這類花卉。

常見的花卉一般可以分為兩類：一種是用作催財的常綠花卉，一種是用來化煞的。在旺位放置一些大葉或厚葉的常綠花卉，如橡樹、鐵樹、寬葉榕、富貴竹、散尾葵、黃金葛、虎尾蘭，可收到生旺之效，增加居住者的財運；而在凶位和衰位上擺放一些有刺的花卉，如玫瑰、杜鵑等，則可起到化煞、鎮宅的作用。此外，龍青、仙人掌、玉麒麟等帶刺植物也有同樣功效。