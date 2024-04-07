肖像遭集體盜用！栢芝擬法律追究　阿佘勸騙徒收手

騙徒手法層出不窮，有時甚至舊橋翻炒，日前不少當紅藝人於網上大賣某洗頭水及唇彩廣告，但相片明顯遭移花接木，女星佘詩曼、張栢芝、陳敏之及薛凱琪肖像齊齊被盜用，慘成無辜受害者！

近年網上騙案種類繁多，藝人麥明詩、劉佩玥甚至郭富城都曾被不法之徒盜用肖像作不同的網騙。最近，網上出現多個有關洗頭水、唇彩廣告，顯示有不少藝人留言力推產品，除了視后佘詩曼、影后張栢芝，其他靚女藝人如陳敏之及薛凱琪亦在其中，「星級」陣容勁過不少知名品牌，不過細看之下，發現廣告照非常劣質，阿佘、栢芝及陳敏之的手明顯被Key上產品，而薛凱琪的照片更離譜，直接用上她的一張陳年洗頭照，旁邊硬放一支洗頭水，手法極之卑劣！查實移花接木廣告，多年前已曾出現，估不到事隔幾年又再盛行，舊橋「循環再用」！

薛凱琪只會在官網「認可」

東網記者就「假廣告」致電多位受害人，阿佘經理人表示：「盜用肖像去賣廣告，最擔心係唔知產品本身好與壞，誤導咗人去相信就唔好，所以希望盜用嘅人唔好再咁做，否則會採取法律行動。」張栢芝方面亦指該洗頭水廣告全是假的，栢芝從未作出任何推介，而一般盜用肖像的情況會交由專業維權律師處理。薛凱琪與陳敏之不約而同表示，希望大家尊重肖像版權，敏之指若粉絲有疑問可於社交平台私訊問她，而薛凱琪則着大家可在其社交平台留意她代言的廣告，若沒有她的官網「認可」就不要輕信，免得受騙！

賈玲「被代言」數十款減肥產品

另外，目前本年度內地票房最高電影《熱辣滾燙》的主角及導演賈玲，為角色先增重50多磅，再用8個月時間激減133磅，成為戲裏戲外非常勵志的故事。不過，有不法商人借熱潮炒作，以賈玲的電影肖像及「賈玲同款」、「熱辣滾燙同款」等關鍵字作招徠推銷產品，牽涉內地網購平台上數十款減肥食品與飲品，包括黑咖啡、蔬果飲料等。而「被代言」的賈玲亦透過大碗娛樂公司發布聲明，就網上氾濫的假廣告進行澄清，表示任何沒有在其個人及公司社交平台宣稱的代言與合作均為虛假，並表示已委託律師打擊侵權行為。

菊梓喬遭粉絲扮熟 四圍呃錢

歌手菊梓喬（Hana）近日在社交網甫出一個冒認的假帳戶，直言類似事件已非首次：「試過有粉絲扮同我好熟，扮同我一齊，又學我講嘢，然後四圍呃人錢。」她提醒其他粉絲小心受騙。提到無綫熱播劇《逆天奇案2》，她有份參與其中一個單元，並首次扮演大肚婆角色，她表示十分好玩，又憶述拍攝情況：「嗰日天氣好熱，我個大肚加到三層厚，睇落好似有咗8個月身孕！」

她直言喜歡演戲，透露5月將為HOY TV拍新劇，至於歌唱事業，她表示：「有日見到個歌迷，佢第一句就問我點解唔唱歌？以為我唔做呢行。其實我過幾日要錄新歌，不過未收到首歌，老闆應該以為我用一日就可以熟讀首歌。」她透露有寫歌，目標半年內推出兩首新作。