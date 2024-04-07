姚子羚忙登台　陳煒唔知《反黑2》停工傳聞

藝人姚子羚、陳煒和楊明等人今晚（6日）現身捧場詹瑞文單拖喜劇《即興之王》頭場，而張衛健和方力申等人則致送花牌祝賀。陳煒稱與老公一同到場，笑言任何活動都會與老公一齊出席。講到工作，陳煒透露五月份會有新劇開工，而四月將會到內地10日拍攝旅遊飲食節目，她指為了保持身材，每樣食物只會淺嘗：「通常拍飲食節目，我會喺個鏡頭前面開懷大食，但喺鏡頭後面，啲工作人員放飯我就唔會食。」

提到陳煒有份參與的劇集《反黑2》突傳資金問題全面停工，陳煒表示不清楚箇中原因，但早前見到陳欣健都有問對方甚麼時候能夠開工：「我好似都聽到話兩、三個禮拜後，唔太清楚，我暫時淨喺知道我四月拍旅遊節目，五月就要開拍新劇。」言接下來工作忙碌，未知能有時間拍《反黑2》。

同場未曾參與過舞台劇的姚子羚稱對舞台劇非常感興趣：「因為之前都有上過詹sir（詹瑞文）節目傾偈，都有話諗住搵我參加嚟緊嘅舞台劇演出。」不過她續指舞台劇需要佔用大量時間綵排，所以都需要看自己是否能夠騰出空檔期。問到會否想像黃智雯一樣在舞台劇上角逐獎項？姚子羚說：「我冇諗到咁長遠，因為上次同詹sir傾偈，發現我有好多嘢想跟佢學，始終舞台劇喺我未嘗試過嘅範疇。」

談到工作，她透露接下來以登台為主，亦正在與一眾好姊妹默默籌備「胡說八道」演唱會：「因為要有六個人都可以嘅期真喺非常困難。」稱演唱會舉行地方會以亞洲為主，指上次到美國演出路程太過遙遠，問到胡蓓蔚今次是否也會加入？姚子羚笑言：「會，如果可以嘅話，都希望一齊。」