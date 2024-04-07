【心理測驗】一眼看出你一生有多大福氣！

新的一年我們都會祈求更多的福氣，希望身體健康、工作順利、家庭和睦幸福，大家又有沒有想過，原來除了可從耳垂大小判斷福氣的多與寡之外，還能根據手指的形狀判斷出你人生最大的福氣是什麽，快來試試吧！

【問題】

你的食指更接近下圖的哪個類型？

【答案分析】

A.你的一生最大福分是事業，你有一份很好的工作。雖然你在工作中需要承擔很多責任，但同事很敬佩你，領導也看重你。你不是那種雄心勃勃的人，但你追求完美，覺得只有一步步地突破自己才是新的挑戰。你將來會站得更高，而你的事業如此成功的原因與你的心態有很大關係。

B.你的一生最大福分是心善，日常生活中的你特別善良、容易共情，只要別人過着非常苦的生活，你會情不自禁地流淚。只要有人需要幫助，你也會盡力幫助別人，因為你柔軟的心能感受到別人的快樂和悲傷。你的善良與生俱來，即使你經歷了磨難，你的善良依然伴隨着你，它也使你得到許多祝福、驚喜。

C.你的一生最大福分是父母。在父母眼裏，你始終是個沒長大的小孩。不管你在哪裏，他們都很惦記你、為你擔心。無論你做出甚麽選擇，他們都是最支持你的人。即使你犯錯，他們也會選擇原諒你、寬容你。他們不要求你回來，他們只希望你身體健康，生活幸福安全。

D.你的一生最大福分是婚姻。幸福的婚姻總是很相似，這輩子你會遇到最合適的人。你們將互相包容，一起剋服各種困難，最後慢慢地一起變老，直到你生命的盡頭，你會發現你的愛人、兒女讓你的生命變得更圓滿。你和你的愛人總是互相關心，互相包容，你們花在婚姻上的時間和精力遠比工作上的多。