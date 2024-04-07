【營事檔案】金菇紫菜卷

只要金菇及包飯紫菜就能輕鬆完成的一道菜，金菇並不是甚麼難買或昂貴的蔬菜。金菇處理過後的口感十分特別，完全沒有草青味，大人小朋友都能輕鬆食下去。做法也不複雜，只要卷起金菇，準備好醬汁基本上就完成了。

金菇應煮熟食用

金菇中富含植物膠質，是一種可溶性膳食纖維，有助於促進腸道健康和調節血液中的膽固醇水平。而非水溶性膳食纖維則可增加飽腹感，有助於增加飽肚感。金菇亦含有某些天然毒素，這些毒素在高溫加熱底下會被破壞，因此如生食金菇的話，則有可能導致腸胃不適，如腸胃消化能力較弱的人應避免食用過量金菇。而將金菇充分煮熟，不但可減低腸胃不適的情況，更可確保食品安全。

紫菜含碘有助甲狀腺功能

不論是包飯用的紫菜或是煮湯用的紫菜，都含有豐富的碘質。碘質對於維持甲狀腺功能、新陳代謝及皮膚和頭髮的健康都尤其重要。然而，如甲狀腺功能亢進的人士，碘質過敏的人都應避免過量攝取紫菜。而在揀選紫菜時，應選擇添加油分及鹽分比較少的紫菜，以免過量攝取不必要的熱量及鈉質。

金菇紫菜卷

材料：

金菇 200克

包飯紫菜 2張

生粉 適量

調味料：

豉油 2湯匙

酒 2湯匙

蠔油 2茶匙

做法：

1) 金菇切去底部備用

2) 包飯紫菜切成一半，將兩張用水拼接成長片

3) 把金菇用包飯紫菜卷起，尾段用水黏合起來

4) 切成4份後沾上生粉

5) 在鑊中加入油，放上金菇紫菜卷煎至兩面金黃

6) 加入所有調味料煮至稠身，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。