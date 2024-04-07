孟耿如地震以身護女老公冇影　黃子佼仲有涉性侵案未解決

台灣主持人黃子佼，去年6月捲入#MeToo風波甩身後，現身於色情網站購買7部少女性影像而違反《兒少性剝削防制條例》，更被揭係網站高級會員，繼續被網友狂轟，多位女藝人公開同佢割席，揚言永不合作。黃子佼雖然近日涉性騷擾2女嘅兩單案，雙方已和解，台北地檢署亦不起訴，但原來佢仲有一單係去年8月遭女子控告，喺女方未成年時被邀請拍照，最後卻被性侵。

早前同佢已和解嘅其中一位受害人Zofia今日（7日）發文透露，自己有持續同該女聯絡，對方身心嚴重受創，目前仍要睇身心科：「請大家不要忽略，還有一位女孩是去告黃先生性侵的！目前她還在看身心科，連自己的孩子都無法全心全意照顧…我不想太刺激她，要她站出來太殘忍……」Zofia仲提醒大家黃子佼並未全身而退：「去年她（第3女）提告黃子佼性侵，目前判決還沒出來，黃子佼的說法是，『是為了藝術而做的合意性交』」。

一沉百踩嘅佢繼續成為眾矢之的，因為太太孟耿如喺台灣花蓮於4月3日發生大地震當日，曝光家中CCTV片，只見大地震時佢衝去保護僅得2歲嘅幼女，場面非常危險。除咗見佢以身護女外，佢身體多次被搖至撞向BB床，身邊家私雜物等墮下，不過成條片都未見黃子佼！

片中黃子佼僅「出聲」，並未有「現身」，只係聽到佢疑喺遠處大嗌：「這邊有碎玻璃我過不去。」孟耿如就緊張問黃子佼：「你還好嗎？你確定？不要騙我喔。你有沒有受傷？」最後更擔心到主動前去查看黃子佼狀況。網友對此片就抱質疑態度，指太太都可以捨身救愛女，連地下有碎玻璃都仍然過去關心黃子佼：「爸爸不見了嗎？」、「有聽到有男人說話，為甚麼他不過來？」更有網友寸爆指佢「忙着搶救他的未成年影片」。

另外，孟耿如原本發文撐丈夫，稱「他所受到懲處，每日的懺悔、愧對和抱歉我都看在眼裡。」最終受輿論壓力下，連寫3次「真的錯了！」並將道歉文修改。孟耿如嘅發文用上「不置可否」詞語，引起大眾不滿，認為態度模稜兩可、含糊其詞，但佢被網民炮轟一小時後，悄悄修改道歉文，將「不置可否」更改為「無庸置疑」，為自己用詞錯誤作出修正。