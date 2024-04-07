丁子朗有興趣入LOONG 9：不過公司嗌我返去拍劇

藝人丁子朗今日（7日）出席慈善活動，之前參加《亞洲超星團》時的一頭灰髮加上「韓妝」卸下後的他，樣貌明顯跟以往有分別，他笑言或許是沒化濃妝、髮色回復黑色及早上睡醒水腫所致，他指完成《亞》比賽後已沒再化濃妝：「依家忙緊拍《執法者們》，都冇乜時間化妝，之前要提早3個鐘起身化，依家3個字搞掂。」談到由《亞》誕生的組合LOONG 9，問他可有想過加入？他說：「作為參賽者當然想贏比賽，不過參賽後觀眾可能覺得我未必適合做偶像，都有網民建議我拍番劇。（LOONG 9加人，有冇興趣？）自己有興趣，都想試唔同嘢，可能啲網民見到都覺得丁子朗你唔好搞咁多嘢，公司都可能睇到，所以叫我返去拍劇。」他表示自比賽後多了人認識，工作也隨之增加，不過暫時未有廣告。

談到早前無綫專頁「See Saw先」也發文抽他水，他笑指喜歡：「都幾夠膽，寸公司嘅團隊，不過我都唔介意。」提到他早前在社交網Po出近照，被網民批評過分修圖至手指變形兼樣貌不符，他坦言現時大部分人都會美圖，他笑言：「自己P完都冇為意個樣歪咗兼手指變短，係睇到大家留言先知。」他笑言下次要幫襯專業修圖比較穩陣。