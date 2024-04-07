徐濤12歲兒子行Catwalk　貝安琪林寶玉有份做評判

國際名模教母徐濤的演藝製作學校今日（7日）主辦《國際超級模特兒大賽2024》總決賽，當中包括泳裝環節。徐濤與24歲大女兒高靖、貝安琪及林寶玉擔任評判，而12歲兒子Henry Caddick亦有份上台行Catwalk，他受訪時表示很享受行Catwalk時被燈光照射的感覺。

適逢明天是徐濤的正日生日，有學生向她送上一束鮮花，令徐濤笑逐顏開，問她有甚麼生日願望？她表示：「最緊要身體健康、唔好再有地震，同埋我個仔學業進步，佢喺國際學校讀緊小六。」而女兒則在美國刊登了屏幕廣告，賀母親生日，徐濤笑言：「佢上年已經登過，當時我喊晒，但今年就冇乜驚喜。」

至於亞姐出身兼曾任經理人的林寶玉，透露獲徐濤邀請出任她們公司一隊組合的經理人，她說：「我都幾有興趣，娛樂圈真係好需要多啲新人，但要再同佢傾。（再做經理人有陰影？）我唔擔心，過去都有好多高低經歷，好多嘢都面對過，再有更加激烈嘅事情反而覺得輕鬆，有咩咪再拆彈囉！」

寶玉又透露年底赴意大利參加歐洲小姐競選，她說：「係時候衝出香港，我同自己講玩埋呢次，最近都好努力備戰，要操Fit啲，外國人Pat Pat靚啲、又高，我都要操番S字身形，所以反而有少少壓力。（點為自己攞分？）我想講廣東話介紹自己，再用英文講，代表香港有啲親切感。」