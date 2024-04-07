不讓胡美貽專美！陳若思收神秘人百朵玫瑰疑公布戀情

前港姐胡美貽被東網踢爆秘撻富二代，與她同屬《港女野人》分子的，前港姐陳若思（Amber）一樣馭仔有一手。她曾與富三代鍾培生傳出緋聞。去年11月熱播的台慶劇《新聞女王》中，她飾演「徐曉薇」何依婷的妹妹「徐曉欣」，廣為人熟悉。昨日（6日）是她28歲生日，她於社交網分享收到一個巨大的粉紅氣球熊仔，更雙手捧着百朵粉紅玫瑰，看來送花者非常之有心思。

她寫道：「生日快樂陳若思，希望你新一年讀多啲書，堅持完成學位，多作不同的新嘗試，多出外走走🇮🇹🇷🇼🇱🇺🇰🇳🇸🇿🇫🇲🇨🇦，多運動，要潛水行山露營，今年開始戒糖（已經戒咗三日。」從陳若思分享的相片中，看到壽星女打扮性感，身穿吊帶露背top及短裙的她興奮地拿起約1米高的粉紅氣球熊仔，另一張相則看到陳若思雙手捧百朵粉紅玫瑰，一臉滿足，並騷出鎖骨及白滑長腿，看來與她倒數過生日的神秘人士很有分量。

陳若思接受東網訪問表示生日沒有出街，並指：「我都唔想拍拖，因為師傅之前都講過我唔會咁快遇到一段好嘅姻緣，所以我都冇抱好大嘅期望，隨緣啦，我自己又唔係真係特別鍾意社交，所以我都好少出去social，參加聚會，除非真係識咗好多年又或者係好friend，咁我同nicole都算friend，因為有幾個節目都一齊拍，同埋我哋又一齊去咗新西蘭一個月，平時我真係好少聚會，就係因為我都唔想畀人講，所以我都唔出街。」