鮮娛糧｜張栢芝傳被激到入院　大仔疑戀46歲女教練得啖笑？

近期最爆的娛樂圈新聞，當然是張栢芝的16歲大仔Lucas，竟然戀上46歲女滑雪教練，並傳出二人已共赴同居，氣得媽媽張栢芝入院。張栢芝一直於社交網十分活躍，但最近卻離奇「神隱」近3個月，難道因為「嬲得滯」所以連社交網都不用？

現年43歲的女星張栢芝，曾跟男星謝霆鋒有過一段婚姻，並育有兩名兒子，包括大兒子謝振軒（Lucas）及次子謝振南（Quintus），離婚後她更在2018年秘密誕下小兒子張禮承（Marcus），其生父身份至今仍然是謎。但張栢芝也力盡母職，獨力帶着3個孩子拼生活，是圈中公認的好媽媽。早前有傳她疑第4度懷胎，故停工休息，

最近Lucas傳出爆炸性緋聞，難道這才是張栢芝「神隱」的真正原因？有消息指雖然她表明不反對兒子拍拖，但無法接受他們近30年的年齡差距，所以非常激心。消息一出立即惹來大量「花生」，網民紛紛留言，有的說「長江後浪推前浪」、「他爸爸不也是喜歡大自己二十多年的王菲嗎」

但也有清醒的網民指，Lucas是星二代又生得高大靚仔，女友選擇多的是，而且這宗傳言是由一位內地博主傳出，他根本沒有提供足夠的消息，說明真有奇事，莫論那個所謂的「女教練」姓甚名誰，如果大家這樣也相信，就真的無話可說，這樣的新聞真的可算是「得啖笑」。