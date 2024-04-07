智新運動手環　鬥Fit鬥特異

天氣轉熱人人短打上陣，贅肉無得再遮，是時候Keep Fit減肥！市場上有不少智能手環幫到大家做運動，即睇最新呢幾款！

無感跑步教練

HUAWEI Band 9重14g、厚8.99mm，實現無感佩戴的同時，彩色曲面AMOLED屏幕卻有1.47吋。支援活力三環2.0功能，實時監察熱量、鍛煉時長、活動小時數據。對應超過100種運動模式，包括單車、游泳、跳繩等，更提供配速、心率、跑步距離、最大攝氧量等跑步數據，儼如腕上私人教練。其他功能仲有5 ATM防水、睡眠偵測、血氧監測、生理周期管理等。充電5分鐘可使用兩天，滿電更可用14天。

大屏視覺指導

Xiaomi手環8 Pro厚9.99mm、重22.5g，相對來說較為大隻，但1.74吋屏幕有336×480解像度及60Hz刷新率，加上自適應環境亮度，陽光下依然清晰。對應超過150種運動模式，跑步時識得提醒節奏，並提供10個腕上跑步課程及多段3D熱身動畫，視覺化教大家做運動。可監測用家一整天心率變化，實時記錄健康數據。內置GNSS定位及5ATM防水功能，正常可運作14天。

意外跌倒提示

Samsung Galaxy Fit3厚9.9mm、重18.5g，採用1.6吋全彩Z色屏幕，支援256 x 402解像度。支援超過100種運動模式，並懂得智能識別步行、跑步、划艇機、游泳等6種運動，自動追蹤運動時間、心跳率、卡路里消秏等基本資料。另可追蹤心跳率、壓力水平、血氧水平、鼻鼾情況，更提供「跌倒提示」功能，一旦發生意外，只需簡單點擊5次主體鍵即可撥打緊急電話。防水能力較強達到IP68，支援最長13天續航。