陳奕迅被觀眾舉中指要台上整理情緒　為選冷門歌求體諒

歌手陳奕迅（Eason）近月在內地舉行巡唱，繼之前被要求「講國語」之後，昨晚（6日）他在南京場又發生觀眾不禮貌事件，當Eason獻唱《任我行》時有觀眾向他舉中指，Eason途中背向觀眾唱歌疑為整理情緒，現場不少歌迷對這位觀眾的所作所為大為不滿，紛紛在社交網公開其座位編號，推測中指男因不滿歌曲冷門，故有此行為，網友直指對方丟中國人臉，又指因很多門票在黃牛手上，最後賣不出去，只能便宜了這些非粉絲的觀眾，反而很多鐵粉卻買不到門票。

幸好Eason很快收拾情緒，而他在encore環節中說話時還向觀眾表達感謝：「衷心的多謝大家來看我這個騷，希望大家有享受到，謝謝南京的朋友溫柔的歡迎我。」期間他介紹《盲婚啞嫁》這首歌時不改幽默本色說：「遇到不如意的時刻，不用太執着，因為老天自有安排，不是說你不用爭取，但是太執着的話會讓你痛苦。例如你排隊的時候有人插隊。」台下觀眾即時大叫打他，他說：「暴力不能解決問題，如果你敢的話我建議你親他一下，可以隔着吸油紙親他一下，再跟他說我有重病。」他唱出最後一首encore時表示可能選歌非熱門，叫大家不要失望：「我今天選了一首歌，希望你們不會失望，不是《明年今日》、《K歌之王》、《十年》這些歌，但這首歌對我人生是很重要的一首歌，是我人生第一個金曲獎。」