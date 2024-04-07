唔少女仔鍾意玩中性打扮，搞到身上冇乜女人味，對男士嚟講，吸引力自然大減。之但係男仔頭性格又唔同講法，好似今日為大家介紹嘅谷佳惠，性情豪爽，飲得玩得，加上有樣有身材，所以深得唔少男士嘅歡心！

平易近人

日本寫真界有好多「胸前偉大」嘅女優，好似柳瀨沙紀、能美真奈、和地司等等，唔少男士都會情不自禁地望多兩眼，但喺筆者眼中，女人唔一定要好大波先叫正，好似谷佳惠咁身材勻稱，一樣有吸引力！

今年26歲嘅佳惠，有一副嬌俏可愛嘅面孔，笑起上嚟散發住一股純真和善嘅氣質，一睇就知佢嘅性格平易近人。講到身材，佳惠唔屬於大波妹，但一對F奶圓潤飽滿，而且腰幼臀圓，最重要係身上嘅肉地極具彈性，好明顯平時有做開運動啦！

飲得玩得

谷佳惠喺2019年初次以寫真女優身份為雜誌拍攝水着照，之後一直好活躍，頻頻參與攝影活動，以提升知名度，所以順利爭取到上電視演出嘅機會。好多觀眾見到阿妹喺演出時，性格豪放，不拘小節，都對佢產生好感。事實上，谷佳惠嘅性格好男仔頭，平時愛好杯中物，最鍾意就係飲啤酒，仲話可以一次過喺屋企飲半打啤酒添！另外，阿妹亦愛好博彩，除咗有參與單車賽事博彩，一得閒就會落彈珠機舖玩，亦因此被一間連鎖店睇中，搵佢做宣傳大使，實行寓工作於娛樂。